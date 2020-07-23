【油氣管道重組】「兩桶油」齊出售油氣管道資產　中石油獲國家管網公司三成股權

▲ 中石油出售油氣管道資產後，將獲國家油氣管網公司近三成股權。

繼中石化冠德 （00934） 後，中石油 （00857） 及中石化 （00386） 兩家主要油企先後公布轉讓主要油氣管道等相關資產予國家油氣管網公司。據中石油公告指，中石油擬將所持有的主要油氣管道、部分儲氣庫、LNG 接收站等相關資產出售給國家管網公司，獲得國家管網集團29.9%股權及相應的現金對價。

中石油指，是次交易的目標資產估值約2687億元（人民幣，下同），國家管網集團將透過現金加股權方式支付，其中，1,495億元將以國家管網集團股權的方式支付，中石油將佔國家管網集團完成重組後股本的29.9%，剩餘部分則以現金支付，涉及1192億元。

中石油預期，交易預期取得的現金款項將用於 (1) 結合2020年公司經營業績、資本性支出、現 金流等情況，派發股利回饋股東（股利派發方案將載於公司2020年中期和年度有關公告）；(2) 上游油氣勘探開發及下游市場開拓，進一步提升油氣產業鏈價值。積極推動轉型升級，加大新能源、新材料領域的投入，實現本公司綠色低碳轉型發展；及 (3) 償還債務，優化公司資產負債結構。

中石化方面，同樣會將持有的主要油氣資產出售予國家管網公司，以換取國家管網公司14%股權及526億元現金。

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