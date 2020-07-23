【都市診療室】驅鬼儀式？

「醫生，你沒事吧？」剛診症完畢，姑娘立即衝入我房，戰戰兢兢地問我。我會心微笑，着姑娘不要緊張，剛剛的「驅鬼儀式」只是診症的一部分。

志豪是經由轉介到我診所，在他就診的前一天，他的家庭醫生特意致電，向我大概說明他現時的情況，好讓我心中有底蘊。初見志豪，他雖表現有點緊張，但不懼言自己現正被惡魔纏身，明明完好無缺的美食，在他眼中，是堆正在腐爛的食物，本是熱愛非常的食物，放到口中，味道卻突然變化，變得無比難吃，吞不下去。他認定自己被邪靈附身，經常無故大叫大喊，希望藉此驅走惡魔。

食大麻食出事？

從家庭醫生口中得知，志豪情緒長期低落，轉捩點是就讀中五之時。根據家庭醫生的描述，17歲前的志豪是個開朗的青年，雖不多言，但想法積極，對未來滿是計劃。他自中五時從3個月的澳洲交流活動回港後，就變得寡言多慮，好幾次在診所附近碰到，也刻意迴避，眼神飄浮，總是一面憂心忡忡。後來從診症過程中得知，他染上吸食大麻的習慣，由初期的偶而吸食，到現時一天必須吸食兩次，家庭醫生花了很大唇舌，才讓志豪願意步入我診所。

我懷疑志豪會否因長期吸食大麻而引發腦部功能紊亂，繼而出現一些奇怪的想法。可是，經檢查後，大腦結構的分子雖因大麻而產生變化，但不至影響日常的基本運作。我發現志豪對「邪靈附身」極之在意，遍訪不同牧師之餘，更有感精神科醫生亦略懂一二。為了安撫他不安的情緒，我惟有在診症期間施展「驅魔之術」，在房內大舉「施法」，嚇得房外不知所以的姑娘們憂心忡忡。

受欺凌患解離症

我力勸志豪停止吸食大麻，同時為其處方情緒藥，開始藥物治療後的一個星期，我倆再次見面時，情緒稍為改善，而他終於向我透露一直潛藏已久的心結。原來於澳洲交流期間，他認識了一些當地的學生，由於他是早產嬰，身形較為瘦削，與本來體格魁梧的澳洲人比起來，就更形嬌小。志豪因而孤立及欺凌，更甚的是，同學們不斷對他作出性騷擾，他人在異鄉，又不諳英語，有口難言，感到無比的無助，回港後亦因羞於啟齒，從沒向家人透露過在澳洲的經歷，經朋友介紹下接觸到大麻，通過不斷吸食大麻來麻痺抑壓已久又難以宣洩的負面情緒。

得知問題徵結後，我診斷志豪患上了解離症（Dissociative Disorder），亦是坊間常稱的「人格分裂」，患者通常會透過分裂人格，或者轉化成特殊身體徵狀，使他們暫時遠離日常生活中的痛苦。志豪的病況，是希望藉由「邪靈附身」引起的身體反應，而逃避自澳洲交流時遺下的內心創傷。

除了處方藥物外，在往後的治療中，我分別約見志豪的家人、伴侶和朋友，以了解其過去及現時的生活狀況，再進行心理治療。經過了幾次的治療後，志豪身體內的「邪靈」已漸漸離他而去，他亦開始積極面對潛藏已久的內心創傷。未來的治療日程，我希望輔以靜觀及認知行為治療，讓志豪不單解除過去的心結，同時學會在面對未來的的困難，將負面情緒轉化成正面助力，避免再次陷入情緒的泥淖。