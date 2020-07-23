【趣話財經】要員空降財困高銀金融　長實謀吃大茶飯?

近期屢傳財困的高銀金融(00530)，突然委任長實集團(01113)執行委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志，出任副主席及獨立非執行董事，將向高銀金融提供財務及重組諮詢協助。市場估計，長實委任大員空降高銀，相信是希望藉本身豐富的資產重組經驗，成為對方的白武士。馬勵志亦回應稱，會積極研究

高銀的財務狀況及負債情況。

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坊間認識李嘉誠及現任長實主席李澤鉅，但可能對馬勵志比較陌生。綜合以往媒體報導，馬勵志相信是主理長實集團投資事務的要員之一。去年長實決定收購英國釀酒商Greene King，馬勵志亦有在股東大會講解此宗大Deal。他亦曾在訪問中指出，長實對投資海外地區的辦公大樓﹑公用事業資產及基建等有興趣。今次他親身空降高銀，對長實而言或許是另一宗潛在的投資機會。

近年高銀積極投地，資金來源被指是來自抵押旗下核心資產九龍灣高銀國際金融中心，予長實所得的102億元貸款。貸款還清後物業亦轉按予德銀信託。不過，高銀近期再傳財困，上周亦主動披露旗下公司被追債35億元，並宣布有意出售啟德地皮及尋求87億元新融資。

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而長實出手協助瀕危企業，亦有前科。2008年甘泉航空出現財困，長實曾向時任甘泉主席李卓民，提供年息數十厘的7,800萬元私人貸款。由於李卓民無力還款，長實最終亦申請甘泉破產。12年後的今日，長實再以類似方式和高銀合作，未知是否食過番尋味，看中對方的資產如啟德地皮及高銀國際金融中心等，仍具有提供巨大回報的潛力?

巧合的是，高銀國際金融中心其中一個大租戶，便是李澤鉅弟弟李澤楷旗下的電訊盈科(00008)。

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