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中芯市值達2000億巨人　恒指有望增加中國芯

即市財經 20:46 2020/07/23

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中芯 （00981） 股價近期雖然回吐，但最新市值已達2000億元，以恒指50隻成分股市值計，排名第28，中芯卻不在成分股中，下月恒指季檢，市場除了觀望阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 外，恒指隨時要增加中國芯。

中芯市值急漲的原因，除了是因為股價上升，亦因為股份的發行量大增。

股價上升：由3月19日低見11.18元，升至7月15日的44.8元，升幅達3倍。

發行量大增：（1）非中芯董事的投資者，行使認股權計劃，以及（2）零息的可換股債券，轉為普通股。就以3月19日計，當時發行量51.25億股，到7月23日結存達74.256億股，增幅達44.9%。

雖然股份發行量大增，但股價亦同時上升，變相投資者的貨值未有被攤薄，反而仲有賺，因為得益於發行股數大增，市值亦暴漲，由於恒指成分股是計入流通市值，即非大股東的持股，這些街貨正好增加中芯可以入恒指的本錢，投資界亦開始憧憬恒指有中國芯。

截至7月23日，中芯的流通市值為1192億元，排在前面而未入恒指的有藥明生物 （02269） ，都是新經濟股。

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