【網店物流小幫手@iM網欄】不再操心倉儲包裝等工作 網店店主的「物流101」

近年網店熱潮的興起，加上過去數月疫情持續，不少人都改變傳統購物習慣，轉投網上購物，各式各樣的網店亦應運而生。相信大家都試過網上購物，不得不承認，物流是影響整個網購體驗的重要一環。方便、簡單及愉快的購物經驗可以留住客人，而貨物能在特定時間內安全到達客人手中，更成為基本要求。因此，作為網店店主，已不能再將「物流」停留在速遞送件這個基本動作。為此, 傳統物流服務便衍生出「網店物流」這個新興行業。

要了解「網店物流」的實際服務，首先要了解一下日常網購的流程，再想像一下「網店物流」概念所包含的服務元素。客人瀏覽網店，將選定產品放入購物籃，到確認訂單並進行線上付款，完成訂單後，店主便要展開一連串繁複的程序，要從倉庫（或家中小型貨倉中）取出貨物，進行包裝，到速遞公司寄貨，再通知客人。直至貨物送到客人手上，才算完成交易。那到底「網店物流」包涵的工作流程有那些？

其實從接收訂單開始，到客人簽收包裹，中間所牽涉的環節便是「網店物流」可以提供的服務。現今的網店物流公司都有一套完善的線上作業系統與線下團隊互相配合，除了能提供靈活快捷的線下操作如：執貨、包裝及送貨安排之外，亦可透過系統與網店店主隨時聯繫，即時更新訂單資料及狀態。整個過程店主都可以透過手機程式，輕鬆地掌握貨物的位置及整個交易狀態，店主亦不需要為要倉儲、包裝等工作操心。

隨著網上購物的急速發展，加上創業成本及風險較低，開設網店成為不少有心創業人士的起點。要在芸芸網店中突圍而出，除了有吸引的產品，良好的購物體驗亦是關鍵。在有限的時間內，網店店主宜集中時間經營可直接帶動生意額的部份，如產品開發及推廣，後台的日常物流操作則可交拓具經驗的網店物流小幫手處理，分工合作，事半功倍，令每個顧客都能有最佳網購體驗。

作者_葉翠玲簡介 e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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