CBRE：新加坡極受海水上升影響 商業區恐率先沒頂

新加球政治環境極度穩定，國民英語水平佳，加上國策扶持，成為區內重要金融中心。惟有顧問報告指出，新加坡因其地理位置，易受氣候問題影響，隨着全球氣候暖化，海平面上升，新加坡中心商業區有沒頂危機。

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世邦魏理仕（CBRE）發表報告，指按聯合國預測，全球氣溫可能於2030年至2052年間上升攝氏1.5度，屆時中心商業區51幢大廈，合共190萬平方米的辦公室用地，會變成水浸高危區。

多間大型銀行或巨企，都在新加坡中央商業區設有辦公大樓，此區是填海得出，只比海平面高不到5米。 CBRE指，若全球氣溫在2100年時增加攝氏4度，會有多13幢高級寫字樓受波及。

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報告又指，新加波很易受持續熱浪侵襲，即使當地政府已採取多項預防措施，試圖降低影響，亦很難完全移除氣候風險。

當然，全球暖化帶來的海平面上升問題不是新加坡獨有，香港是臨海城市，有研究指出，若全球暖化持續，香港部分沿岸地區有機會被水掩沒。

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責任編輯：文青青

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