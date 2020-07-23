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【疫市求生】一個月費可享無限設計？　港設計公司推月費計劃捱轟

商業 20:14 2020/07/23

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有本地設計公司近期在Facebook宣傳，以「一個月費，無限設計」作招徠，惟惹來不少批評。（Indigo.HK Facebook圖片）

疫情陰霾下，不少行業經營受壓，縮減宣傳開支。有本地設計公司近期在Facebook宣傳，以「一個月費，無限設計」作招徠，惟惹來不少批評，被指不尊重設計專業。

該設計公司「Indigo Design & Marketing」上月底在Facebook專頁推廣其月費計劃，聲稱可以「一個月費，無限設計」，每月低至1798元。

近日該帖文引來不少批評，質疑其設計質素，認為是「罐頭設計」，又斥該公司不尊重設計專業，不了解香港環境，月費計劃只會折磨設計師。Indigo Design & Marketing接受本報查詢時透露，由於生意慘淡，才推出此計劃；又強調萬一應付不來，將會停收新客戶。

市況太慘淡　才推月費計劃

Indigo Design & Marketing市場經理范小姐指，疫情下市況不理想，故想出以月費計劃吸引客戶。據她透露，其公司僅得3名設計師。

范表示，推出月費計劃前，公司內部已開會商討策略是否可行，且已獲員工同意。她又強調：「一切視乎市場反應，如果太踴躍，忙不過來，亦會終止計劃。」

不過，由於現時反應一般，范指無法預估月費計劃的客戶上限，「未到當時情況，亦未知是否應付得來。」

對於有批評指該公司不尊重設計專業，她則否認有關指控。「我們是在應付得到的情況下，才做此計劃；而不會做不來而逼迫他人。」她又認為，現時無法再以傳統方式經營設計生意。

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記者：葉泳珊

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