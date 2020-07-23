【港區國安法】英許持BNO港人申請居留 港府斥政治炒作屬偽善舉措

英國早前宣布，允許持有英國國民海外護照BNO的港人及其家屬，明年起可申請居留及入籍。港府作出嚴正聲明指英方多次利用英國國民（海外）護照或身分作政治炒作，敦促英國政府停止干預特區事務。

聲明中提到《中英聯合聲明》中，英方承諾不給予持BNO港人在英居留權，但過往卻多次改變法律或政策，無意給予港人居英權。英方不顧中方堅決反對和一再交涉違背承諾，又執意利用BNO作政治炒作，屬偽善舉措。

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政府發言人嚴正指出，英國政府繼單方面宣布暫停與香港簽訂的移交逃犯安排協議，又借港區國安法和BNO作藉口，高調採取某些措施，純屬政治操作，不僅嚴重違背自身承諾，亦嚴重干預香港特區的事務。

特區政府重申對此表達不滿及反對，敦促英國政府停止干預香港特區事務，重回正軌。

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