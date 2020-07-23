  • 31°C
香港時間 : 2020723日 (四) 20:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】英許持BNO港人申請居留 港府斥政治炒作屬偽善舉措

環球政經 20:00 2020/07/23

分享：

英國早前宣布，允許持有英國國民海外護照BNO的港人及其家屬，明年起可申請居留及入籍。港府作出嚴正聲明指英方多次利用英國國民（海外）護照或身分作政治炒作，敦促英國政府停止干預特區事務。

聲明中提到《中英聯合聲明》中，英方承諾不給予持BNO港人在英居留權，但過往卻多次改變法律或政策，無意給予港人居英權。英方不顧中方堅決反對和一再交涉違背承諾，又執意利用BNO作政治炒作，屬偽善舉措。

相關閱讀：【港區國安法】英准合資格港人申請居留 中外交部考慮不認BNO為有效旅遊證件

政府發言人嚴正指出，英國政府繼單方面宣布暫停與香港簽訂的移交逃犯安排協議，又借港區國安法和BNO作藉口，高調採取某些措施，純屬政治操作，不僅嚴重違背自身承諾，亦嚴重干預香港特區的事務。

特區政府重申對此表達不滿及反對，敦促英國政府停止干預香港特區事務，重回正軌。

相關閱讀：【港區國安法】明年一月可申特別簽證赴英居留 過期或遺失BNO一樣有效　

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

撰文 : 國際組

政治 BNO 英國 香港 國安法 港區國安法 居留權

上一篇文章

【法律迷思】英國取消印花稅: 買物業投資要注意的法律事項

下一篇文章

【零售寒冬】稻香盈警預告上半年虧損　周日起全線分店停業10天
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股樓專欄】利率如何影響樓價
【股樓專欄】利率如何影響樓價
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
【港區國安法】不符合BNO資格　都可照居留英國？
【港區國安法】不符合BNO資格　都可照居留英國？
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬
恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬