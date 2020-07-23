金融時報：港人吼實英國樓　研離港路線

《港區國安法》實施後，英國政府日前宣布，持有英國國民海外護照（BNO）的港人，明年一月起可為自己及直系親屬，申請「BNO簽證」前往當地，最多逗留5年，其後可申請居留權，再住12個月，便能申請入籍。英國《金融時報》報道，不少港人憂慮前景，開始留意英國的住宅樓房。

報道指，現年47歲、從事食品和飲料採購的李先生，打算賣掉香港物業，套現800萬元，其後到英國根德郡購買3棟半獨立式住宅，又指英國樓價較平，即使買樓後，仍剩數百萬元，到時會再買樓投資。

《金融時報》指，許多港人與李先生一樣是業主，對他們來說，香港樓價高企，或助他們移居海外。事實上，香港樓價貴絕全球，據世邦魏理仕（CBRE）報告指，以平均價計，香港樓價升至125萬美元，是全球最貴，更是倫敦兩倍。

值得留意的是，港人向來愛投資英國樓，適逢疫情肆虐，英國樓價下跌，自然再成市場焦點，吸引港人買家。萊坊國際銷售主管Mei Wong說，港人熟悉英國房地產市場，且視之為海外市場首位，與六個月前數字相比，買家查詢量增加約一成半至兩成。

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除了普通住宅，英國豪宅也受港人追捧。當地發展商Clivedale London銷售總監Fred Scarlett說，倫敦梅菲爾文華東方酒店住宅項目，愈來愈受投資者歡迎，其中近三分之二的查詢來自香港買家。倫敦地產經紀公司Beauchamp Estates董事Gary Hersham則說，過去一年，內地及香港投資者積極購買倫敦豪宅，是市場主要的買家，又稱即使疫情流行，他們在市場上的主導地位有增無減。

雖然愈來愈多港人有意到英國置業，甚至出售香港物業，套現資金離場，但美聯物業首席分析師劉嘉輝說，雖然英國向合資格港人提供公民身分，惟料多數中產不會離港，亦不會有大量人為移民而變賣資產，難出現恐慌拋售。

券商美銀早前發表報告指出，在1990年至1994年間，約有30萬港人移民外地，若看近年政經局勢，相信將有更多港人籌謀移民，但料數字不及當年，加上有内地購買力支持，而且未來房屋供應有限，維持今年住宅樓價跌一成半的預測。

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