示威浪潮持續 特朗普大幅增派聯邦人員到芝加哥執法

美國新冠肺炎疫情嚴峻，同時黑人弗洛伊德的死觸發示威持續近兩個月。美國總統特朗普宣布，將大幅增派聯邦執法人員到芝加哥等由民主黨領導的城市，協助打擊暴力罪行。有多名州長及市長聨署批評聯邦政府濫權，將令事件火上加油。

總統特朗普日前在司法部長巴爾、聯邦調查局及國土安全部首長陪同下，宣佈將派大量聯邦執法人員到芝加哥，以及新墨西哥州的阿爾伯克基打擊罪行。特朗普形容由民主黨人管治的城市已經失控，批評有人發起激進運動，要求削減警察部門經費及解散警隊，導致槍擊、謀殺及其他令人髮指的暴力罪案激增。

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芝加哥和波特蘭市長均先後表示，不歡迎聯邦執法人員到市內執法。特朗普回應，聯邦政府必須介入維護社會治安，也不需要地方政府主動提出協助。並揚言稍後可能將行動擴展至其他城市，包括費城、底特律、巴爾的摩等同樣有民主黨執政的地區。

踏入夏季，許多城市暴力罪案顯著上升。單在過去一個周末，芝加哥有超過60人遭槍擊，14人死亡。

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有分析指，部分城市罪案增多，是因為失業率上升、警暴、種族歧視、疫情影響等。特朗普刻意將民主黨描繪成對罪案軟弱，均是競選策略，配合特朗普為爭取連任而提出的「維護法律和秩序」綱領之餘，轉移抗疫不力的視線，又可以吸引鄉郊地區及年長選民支持。

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