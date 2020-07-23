【美國疫情】特朗普稱疫情惡化 同反種族歧視示威有關

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，近400萬人確診。美國總統特朗普在白宮疫情記者會上，稱美國的疫情持續惡化，是與美國各地的反種族歧視示威有關，但衛生專家認為並無有力證據證實示威加速疫情傳播。

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美國明尼蘇達州一名黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死，全國各地爆發反種族歧視示威。特朗普（Donald Trump）於周三（22日）的疫情記招上，指出確診病例激增有不少原因。但特朗普指出在示威爆發後不久，年輕人確診的病例急升，認為示威活動引發全國範圍的防疫措施鬆懈。

但公共衛生專家認為，紐約、芝加哥、明尼阿波利斯、華盛頓等城市的示威活動，大部分都在戶外場所舉行，大多數示威者都佩戴口罩，傳播疫情的機會較低。

而美國馬薩諸塞州本特利大學（Bentley University）針對疫情及示威進行研究，研究團隊更指出大量不參與示威的民眾會避免出門，因此示威活動反而會增加社交距離。

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除了示威活動外，特朗普更指近期有大量人出門旅遊，而陣亡將士紀念日等假期時也有更多人聚會，加上年輕人在酒吧、海灘等高危地區聚會和玩樂，都是疫情升溫的原因。

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責任編輯：何穎兒

▲ 美國總統特朗普在白宮疫情記者會上，稱美國的疫情持續惡化，是與美國各地的反種族歧視示威有關。