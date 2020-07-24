  • 33°C
香港時間 : 2020724日 (五) 14:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】騰訊投資醫療保險公司水滴擬上市 發言人：沒有明確IPO計劃（第二版）

即市財經 13:59 2020/07/24

分享：

今年以來，水滴互助已獲得15億元人民幣融資。

騰訊 （00700） 有份投資的醫療保險公司水滴互助（Waterdrop）計劃考慮上市。據外電報道指，公司正考慮以40億美元（約312億港元）的估值於美國上市，不過最終上市地點並未有定案。

水滴發言人回應指，公司「還沒有明確的IPO計劃， 但我們將繼續探索資本市場的各種機會」。

報道引述消息人士指，上市計劃最快於今年內進行，目前仍處於初期階段，估值及上市時間表等細節仍有變數，隨後，將有多間銀行加入該上市項目。水滴互助發言人表示，公司暫未有明確的上市計劃，惟繼續在資本市場尋求各種機會。美銀及高盛則拒絕評論。

水滴互助（Waterdrop）於2016年成立，是一家內地網上健康保險保障平台。集團於今年6月份完成10億元人民幣C輪融資，由博裕資本（Boyu）領投，騰訊、高榕資本、中金資本等投亦有份跟投。自今年以來，集團已獲得15億元融資。

相關文章：內地SaaS供應商臻客擬主板上市 計劃集資2.3億元

相關文章：井賢棟宣布螞蟻區塊鏈升級為「螞蟻鏈」　日活逾1億次

(第二版加入水滴回應)

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

美股 香港股票 美團點評 騰訊 IPO 集資

上一篇文章

【螞蟻IPO】螞蟻集團：3至5月800個支付寶小程序 月活躍用戶達1萬

下一篇文章

BURBERRY夥騰訊「疫市」開店 深圳將設首間社交零售店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】納指挫2.3%　蘋果瀉5%Intel業績後跌9%（不斷更新）
【美股市況】納指挫2.3%　蘋果瀉5%Intel業績後跌9%（不斷更新）
【旅遊寒冬】專業旅運賣樓套7480萬元改善財政　買家為亮碧思黃樹雄
【旅遊寒冬】專業旅運賣樓套7480萬元改善財政　買家為亮碧思黃樹雄
【疫情大爆發】政府延長公務員在家工作至8月2日　今日新增118宗確診、連創兩日新高
【疫情大爆發】政府延長公務員在家工作至8月2日　今日新增118宗確診、連創兩日新高
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【恒指夜期】道指曾跌逾400點　恒指夜期挫285點收市失守25000點大關（不斷更新）
【恒指夜期】道指曾跌逾400點　恒指夜期挫285點收市失守25000點大關（不斷更新）