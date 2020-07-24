【新股IPO】騰訊投資醫療保險公司水滴擬上市 發言人：沒有明確IPO計劃（第二版）

▲ 今年以來，水滴互助已獲得15億元人民幣融資。

騰訊 （00700） 有份投資的醫療保險公司水滴互助（Waterdrop）計劃考慮上市。據外電報道指，公司正考慮以40億美元（約312億港元）的估值於美國上市，不過最終上市地點並未有定案。

水滴發言人回應指，公司「還沒有明確的IPO計劃， 但我們將繼續探索資本市場的各種機會」。

報道引述消息人士指，上市計劃最快於今年內進行，目前仍處於初期階段，估值及上市時間表等細節仍有變數，隨後，將有多間銀行加入該上市項目。水滴互助發言人表示，公司暫未有明確的上市計劃，惟繼續在資本市場尋求各種機會。美銀及高盛則拒絕評論。

水滴互助（Waterdrop）於2016年成立，是一家內地網上健康保險保障平台。集團於今年6月份完成10億元人民幣C輪融資，由博裕資本（Boyu）領投，騰訊、高榕資本、中金資本等投亦有份跟投。自今年以來，集團已獲得15億元融資。

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