【外賣商機】海港城逾30餐廳提供外賣　低至半價

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【疫市求生】一個月費可享無限設計？ 港設計公司推月費計劃捱轟
新限聚令措施下，各大食肆都轉攻外賣生意。海港城現有超過30間特色餐廳均提供外賣服務，大部份餐廳更推出限定的外賣自取折扣優惠，部分低至半價；另有不少餐廳更提供外賣限定餐單。
【外賣優惠】香港電訊推手機點餐平台HEYPARK 三天即可加盟
|折扣優惠
|餐廳優惠
|半價
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－寬巷子火鍋自取5折，若想在家中寫意等候，則可安排速遞享7折；每天5pm截單，保證7-8pm期間送達。
－惠顧Green Common任何OmniPork及Beyond Burger菜式，主餐牌可享半價，另可享半價惠顧多款精選菜式。
|6折
|兩歐陸料理餐廳Amelia及日本菜餐廳Umai SushiKan均提供外賣優惠。間餐廳每天最後下單時間均為7:30pm。
|7折
|西京燒専門店的京都一の傳，可以低至7折品嚐多款人氣丼及便當，外賣消費滿$300更可獲贈西京漬味薯片一包。
|75折-8折
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－點選Dan Ryan’s Chicago Grill主餐牌，即可享8折，外賣消費滿$250更可享免費指定甜品。
－意大利品牌COVA5:30pm前外賣自取8折，5:30pm後晚市外賣自取75折。
－ 一幻全日外賣自取75折；6點後外賣自取8折。
－台式茶麵翰林茶館6pm後外賣自取滿$50，可享8折優惠，外賣消費滿$250更可享免費指定小食。
－sensory zero不論食物或飲品，包括套餐，全日外賣自取全單85折至7月28日。
－當文歷餅店 by Dominique Ansel由即日起至7月31日（逢星期一至五），凡購買任何2件法式麵包均可享8折優惠（只限外賣）。
5時後餐飲消費享免費任泊優惠
另外，由即日起，平日下午5時後泊車，並以指定電子貨幣於任何餐廳單一消費滿HK$100，更可免費任泊。
【外賣商機】晚市禁堂食延長 MOKO加推外賣自取優惠低至4折
責任編輯：蘇穎琪