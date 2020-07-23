  • 33°C
香港時間 : 2020723日 (四) 18:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【第三波疫情】批政府不反省 蔡堅: 全中國專家來港都無用

環球政經 18:30 2020/07/23

分享：

保安局本月公布 2 月至 5 月獲豁免強制檢疫入境人士多達 20.9 萬人。香港醫學會會長蔡堅相信，豁免檢疫人士當中很可能有傳播者，批評當局毫不反省，促請強制所有來港人士接受快速測試，又建議提供「新冠肺炎醫療券」，資助市民作病毒檢測。

蔡堅指，疫情有第三波爆發，相信是由早前獲豁免檢疫的20萬人中傳入病毒，並建議由外地來港的人士，包括機組人員及商務人士，均須進行病毒測試，結果呈陰性才可離開。所有入境人士必須嚴格遵守強制檢疫規例。當局亦應限制機組人員或船員進入公眾地方。他續指，若政府繼續將香港置於危險狀況，不再反省，即使全中國專家來港也無用。

相關閱讀：【第三波疫情】傳染病專科醫生：政府下一步應考慮「禁足令」

有傳港府擬請中國醫護人員來港對抗疫情，蔡堅指香港醫生均曾在醫管局工作，平常以英語寫病歷及溝通等，相反中國醫護則習慣用普通話和簡體字，容易造成混亂。

他又批評現行「加強化驗室監察計劃」存在不足。除了收集樣本的地點及時段不足，樣本瓶近日亦出現短缺，新尺寸樣本瓶口比以往小，讓長者收集樣本造成困難。醫學會建議政府提供「新冠肺炎醫療券」，運作可參考醫療券，令市民可以獲資助做病毒化驗。

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 https://imoneymag.com 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

撰文 : 國際組

疫情 中國 香港 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【清酒新世界@iM網欄】清酒新世界．二　日本釀酒靠和尚？

下一篇文章

【胡言食語@iM網欄】香港美食天堂：西貢 榮獲十二年米芝蓮推介的全記海鮮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【股樓專欄】利率如何影響樓價
【股樓專欄】利率如何影響樓價
恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬
恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬