【第三波疫情】批政府不反省 蔡堅: 全中國專家來港都無用

保安局本月公布 2 月至 5 月獲豁免強制檢疫入境人士多達 20.9 萬人。香港醫學會會長蔡堅相信，豁免檢疫人士當中很可能有傳播者，批評當局毫不反省，促請強制所有來港人士接受快速測試，又建議提供「新冠肺炎醫療券」，資助市民作病毒檢測。

蔡堅指，疫情有第三波爆發，相信是由早前獲豁免檢疫的20萬人中傳入病毒，並建議由外地來港的人士，包括機組人員及商務人士，均須進行病毒測試，結果呈陰性才可離開。所有入境人士必須嚴格遵守強制檢疫規例。當局亦應限制機組人員或船員進入公眾地方。他續指，若政府繼續將香港置於危險狀況，不再反省，即使全中國專家來港也無用。

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有傳港府擬請中國醫護人員來港對抗疫情，蔡堅指香港醫生均曾在醫管局工作，平常以英語寫病歷及溝通等，相反中國醫護則習慣用普通話和簡體字，容易造成混亂。

他又批評現行「加強化驗室監察計劃」存在不足。除了收集樣本的地點及時段不足，樣本瓶近日亦出現短缺，新尺寸樣本瓶口比以往小，讓長者收集樣本造成困難。醫學會建議政府提供「新冠肺炎醫療券」，運作可參考醫療券，令市民可以獲資助做病毒化驗。

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