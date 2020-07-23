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【科網狂潮】5大科技股雄霸美股標指 風險較2000年科網泡沬更高?

即市財經 18:40 2020/07/23

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美股近日升勢持續集中在龍頭科網股身上，強者愈強情況引來不少市場人士關注。尤其5大科技股龍頭，佔美股標普500指數市值比重，現已遠超2000年科網股泡沬爆破前水平，進一步引發美股投資界對市場風險過度集中的憂慮。

標普指數5大重磅股， 分別為微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、Facebook（美：FB）及Google母企（美：GOOGL），合共佔標指逾22%比重。

按高盛今年4月發表的研究報告，即使在2000年科網泡沬高峰期間，5大重磅股佔標指比重亦只有18%，即現時市場已科技龍頭傾斜的情況還較科網泡沬期間嚴重。2000年的5大龍頭科技股，分別為微軟、思科（美：CSCO）、通用電氣（美；GE）、英特爾（美：INTC）及埃克森美孚（美：XOM）。

高盛3個月前提出警告時，5大科網龍頭約佔標指20%比重。高盛認為市場重磅科技股雄霸標指，令市場風險過度集中，並令市場廣度（market breadth）收窄。過去每逢市場廣度大幅收縮，美股1至6個月短、中期回報大都低於歷史平均水平，不單在2000年，1990 及2008年經濟衰退前，以及 2011及2016經濟放緩前，均見市場廣度顯著收窄。

但瑞銀分析員則認為毋須過慮，5大科技龍頭都有相對穩健盈利支持，合共約佔標指盈利14%，美股亦未見泡沬化危機迫近。

美股股指集中情況前所未見，但相對只50隻成份股的恒指，無疑以小巫見大巫。以今日收市價計，單是騰訊（00700）及友邦（01299）兩大重磅股已佔恒指逾22%比重，連同滙豐（00005）、建行（00939）及平保（02318），5大重磅股已佔恒指逾45%比重。

恒指風險集中情況，反而可望在8月中恒指下次季檢加入阿里（09988）、美團（03690）及小米（01810）等重磅科技股，攤薄現有重磅股比重而有所改善。

撰文：劉德斌

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