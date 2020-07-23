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Facebook測試專頁新介面　移除「Like」只保留「Follow」

科技 21:00 2020/07/23

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Facebook測試新介面時，移除了專頁「Like」按鍵，只顯示「Follow（追蹤）」及粉絲人數。

Facebook最近測試全新設計的Facebook Pages介面，其中包括將專頁的「Like」功能移除，提供更簡潔、更易看的格局，亦方便專頁擁有人管理。Facebook目前只針對手機App上的部分公眾人物進行測試，未知何時正式推出。

現時參與測試的公眾人物，包括演員、作家、內容創作者及出版商在內的少數媒體，當用家透過手機登入Facebook時，會在這些專頁上，看到選擇試用新體驗的邀請。新介面能讓用家更快速看到關鍵訊息，比如專頁的背景資料及帖文，同時移除「Like」按鍵，只顯示「Follow（追蹤）」及粉絲人數。

【網絡安全】Facebook「帳戶安全大聲公」　提醒名人啟用雙重驗證

【港區國安法】傳Facebook及Google撤港　數據私隱專家：禁網僅時間問題

多年來，不少人持續「Like」過不同專頁，但當他們不再感興趣時，便會「Unfollow」取消追蹤。事實上，追蹤人數遠比「Like」人數重要，只有「Follow」的人才會接收到專頁新資訊，故以上變化將更好地反映一個專頁的真正影響力。

此外，在「Edit Access」方面，介面將清楚地顯示不同編輯權限，專頁擁有者可選擇指定Facebook帳戶，是否有權創建專頁內容、能否回應留言、可否看專頁的表現及分析等。

責任編輯：姚慧儀

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