【港股追蹤】騰訊攻食品電商 參與每日優鮮5億美元融資

騰訊(00700)再加碼投資受惠於疫情的生鮮食品電商，繼續和阿里巴巴(09988)的盒馬鮮生間接交鋒。內地生鮮電商平台每日優鮮宣布，完成新一輪4.95億美元融資。這亦被視為目前生鮮電商行業最大規模的融資。本輪融資由中金資本旗下基金領投，參與者包括騰訊、工銀國際、阿布達比資本集團、蘇州常熟政府產業基金、Tiger Global、高盛資產管理旗下基金及其他數家機構等。

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每日優鮮提供主要產品包括水果、肉、蛋、水產、蔬菜、乳品、飲品、零食、糧油等。這生鮮電商平台於2015年首創「前置倉」生鮮到家的商業模式，目前在中國16個城市為數千萬家庭提供「3000款優質生鮮，30分鐘送達」的服務，憑藉在上游供應鏈和智慧連鎖核心能力上的長期投入，業務規模超過百億，並保持盈利增長。

除了每日優鮮，騰訊亦已於2017年入股永輝超市(滬：601933)旗下的新零售超市超級物種，參與生鮮食品業務。

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