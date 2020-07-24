【港股追蹤】港股通名單準備執一執　準備炒定邊隻股？

獲納入港股通名單可以吸納北水買入，有望利好股價，根據過去港股通股票會在3月及9月調整，今次有又咩股份有機會入圍？

根據光大證券，日清食品（01475）、信達生物（01801）、永升生活（01995）、寶勝國際（03813）、海吉亞醫療（06078）、九毛九（09922）、建業新生活（09983）、康基醫療（09997）都有機會納入港股通夠單。

根據該行統計，由宣佈納入名單當日到生效日期，有近七成機會獲得超額收益，平均收益達到7%。

此外，光大證券又估計莎莎國際（00178）、協鑫新能源（00451）、紛美包裝（00468）、上實城市開發（0563）、豐盛控股（00607）、泰升集團（00687）、鴻寶資源（01131）、廣匯寶信（01293）、南方能源（01573）、同仁堂科技（01666）、正通汽車（01728）、海昌海洋公園（02255）、中國動向（03818）等，則有機會被剔出指數，大家如果持有就要留意啦﹗

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