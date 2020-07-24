  • 33°C
香港時間 : 2020724日 (五) 14:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】港股通名單準備執一執　準備炒定邊隻股？

股樓投資 14:07 2020/07/24

分享：

獲納入港股通名單可以吸納北水買入，有望利好股價，根據過去港股通股票會在3月及9月調整，今次有又咩股份有機會入圍？

根據光大證券，日清食品（01475）、信達生物（01801）、永升生活（01995）、寶勝國際（03813）、海吉亞醫療（06078）、九毛九（09922）、建業新生活（09983）、康基醫療（09997）都有機會納入港股通夠單。

根據該行統計，由宣佈納入名單當日到生效日期，有近七成機會獲得超額收益，平均收益達到7%。

此外，光大證券又估計莎莎國際（00178）、協鑫新能源（00451）、紛美包裝（00468）、上實城市開發（0563）、豐盛控股（00607）、泰升集團（00687）、鴻寶資源（01131）、廣匯寶信（01293）、南方能源（01573）、同仁堂科技（01666）、正通汽車（01728）、海昌海洋公園（02255）、中國動向（03818）等，則有機會被剔出指數，大家如果持有就要留意啦﹗

 

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 謝克迪, CFA

指數 買入 港股通 香港股票

下一篇文章

【網民熱話】公司停薪留職 不如拿BNO到英國一闖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」
【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」
【新股IPO】螞蟻集團上市　記得留意這幾隻相關概念股
【新股IPO】螞蟻集團上市　記得留意這幾隻相關概念股
恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬
恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬
【第三波疫情】批政府不反省 蔡堅: 全中國專家來港都無用
【第三波疫情】批政府不反省 蔡堅: 全中國專家來港都無用