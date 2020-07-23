【業績】海港企業上半年基礎淨盈利減少28% 馬哥孛羅香港及The Murray入住率僅15%

▲ 尖沙咀馬哥孛羅香港酒店及The Murray（圖）兩者上半年平均入住率僅15%。

九龍倉置業 （01997） 旗下海港企業 （00051） 公布，上半年基礎淨盈利因一項涉及發展物業的龐大一次性稅項撥回而得以挽回，但仍減少28%至1.71億元。集團不派中期息，但基於發展物業的一次性稅項撥回，因此派付7仙的特別中期股息。

計及投資物業重估及減值撥備，海港企業上半年盈轉虧，錄得淨虧損12.81億元。期內集團收入下降18%至6.54億元，營業盈利減少96%至1100萬元。

全球疫情帶來的極端市況

集團指，新型冠狀病毒重創經濟，其程度之深、層面之廣屬前所未見，跨境穿梭已幾乎停頓，本地消費又因社交距離措施而大幅縮減，全球疫情帶來的極端市況及本港持續不穩的局勢對集團的投資物業及酒店業務構成沉重壓力。

「集團提供租金優惠，協助租戶渡過難關，這削弱了集團投資物業組合表現。」海港企業投資物業分部收入下跌42%，營業盈利下跌45%。

酒店業務減值10億元

酒店方面，由於跨境旅運已幾乎停頓，尖沙咀馬哥孛羅香港酒店及The Murray兩者上半年平均入住率僅15%；令酒店業務收入減少72%至1.39元，導致嚴重營運虧損。海港企業在分別進行內部價值重估及獨立價值重估後為酒店作出10.43億元的減值撥備，反映現行市況疲弱。

內地發展物業不同倖免，第一季施工及銷售基本停頓，銷售下跌89%至1.2億元人民幣。

海港企業指，實難以確定疫情將持續多久及影響有多大，集團的業務將會繼續受壓，同時本地政治問題及中美緊張局勢不斷升級亦令前景極不明朗，因此集團要在下半年恢復業務會是極大挑戰，即使開始真正復甦也需要很長時間。

相關文章：【零售寒冬】大摩：香港零售復甦之路黯淡 九置派息料大減25%

相關文章：【業主減租】海港城減租條款傳「加辣」 要求延長租約至少18個月

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁