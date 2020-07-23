【中美角力】美關閉中國領事館金價續揚 中國外交部︰必採取措施維護自身權益

▲ 中美摩擦繼續升溫，推動金價價揚升。

黃金價格於歐洲交易時段再衝高，現貨金價高見1888.76美元，日內升幅達0.9%，僅離2011年時現貨金價歷史高位1921.17美元，相差僅33美元。紐約期金亦高見1887.9美元，直逼1900美元大關。分析認為，金價揚升主要受中美丑力升溫等因素影響。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，金價正在加速攀升，這主要是因為與中國的地緣政治緊張局勢。這種緊張局勢升級似乎看不到結束的跡象。隨著全球最大的兩個國家繼續唇槍舌劍，市場情緒將會受打擊。

繼美國 要求 關閉 中國駐休斯敦總領事館後， 有外媒報道稱，中國也可能要求美國關閉其駐成都和香港領館。中國外交部發言人汪文斌回應表示，針對美方的無理行徑，中方必將採取必要的措施維護自身的正當權益。

汪文斌亦稱，有關「美國要求中方關閉休斯敦總領館系中方未能為美國駐武漢總領館重啟提供便利」的說法不屬實。他續稱︰「1月23日，美方單方面宣布臨時關閉駐武漢總領館並撤離領館人員。6月，美國駐武漢總領館部分外交人員已返回武漢，恢復該館運營。中方一直在為美領館依法履職提供便利。」

他又提到，中方將考慮不承認英國國民（海外）護照（BNO）作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

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