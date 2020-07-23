【新盤動向】將軍澳MALIBU快收樓兼賣車位 車位220萬起買唔買得過﹖

本港新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，政府也不斷呼籲港人要減少外出及人群聚集，對於要賣樓的發展商之言，是項重大挑戰。同時，多個新盤也排隊入伙，如何令業主收樓時更放心，也要下一番功夫。

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▲ 會德豐地產常務董事黃光耀（圖中）指MALIBU由2018年3月開售至今已售出1,590伙，圖左為會德豐地產市務助理總經理陳惠慈，圖右為會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘



會德豐地產與港鐵（00066）合作發展的將軍澳日出康城MALIBU ，項目已落成及獲批滿意紙，正啟動交樓程序。疫情下收樓，發展商特地成立專屬交樓小組，為各業主提供專業的交樓服務，並訂下嚴謹的交樓標準，項目需要經過3重檢測，包括工程部、物業管理及獨立驗樓師抽查，需達致滿意程度才交樓予業主。此外，項目也設有「MALIBU」業主專屬應用程式，業主可透過應用程式輕鬆預約收樓、提交跟進事項，令整個收樓過程更方便快捷，減低人與人之間的交流。同時，發展商也向業主提供醫療級空間消毒服務，令業主收樓更放心。

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▲ MALIBU快收樓

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MALIBU由2018年3月開售至今已售出1,590伙，佔全盤1,600伙單位逾99%，套現逾148億，項目餘下10個單位未售出，當中5個單位現正以招標方式發售，估計市值超過2億元。同時，MALIBU現時已售出136個車位，佔推售200個車位中的7成。集團會於下月18日以先到先得方式，加推28個車位，售價為220萬至243萬元。究竟MALIBU車位是否買得過﹖

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事實上，將軍澳區的車位供應一向十分緊張，據將軍澳區的二手車位網站可見，現時將軍澳區屋苑車位月租約4千餘元水平，日出康城的車位租金更高，月租達4千餘元，甚至5,000元以上，於二手市場中出售的車位更少之有少，隨著日出康城有多個新盤入伙，區內對車位的需求有增無減，相信車位具一定保值能力。

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