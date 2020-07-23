金正恩視察養雞場 分析：北韓正面臨補給品不足困境

各國正忙碌應付新型肺炎之際，北韓官方傳媒報道，早已封國並報稱零確診的北韓，領袖金正恩視察一座正在興建的養雞場，新的養雞場將為北韓人民的飲食帶來重大貢獻。有分析指北韓或因新冠肺炎，致北韓缺乏足夠補給品。

朝中社報導，金正恩視察的養雞場，位於平壤南部的黃州。由於其他養雞場多建成超過20年，金正恩認為是相當落後，呼籲改善「過時的養禽業」，並指新的養雞場將每年生產「成千上萬噸美味優質肉品，以及數千萬顆美味優質雞蛋」，為北韓人民的飲食帶來重大貢獻。

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日前有官媒報導，金正恩視察平壤一間重點醫院工地時，批評施工計劃及預算草率。美聯社分析指，言論可能暗示北韓因應新冠肺炎下達封鎖令，關閉與主要盟邦及經濟來源的中國接壤邊境，可能使金正恩的一些主要經濟目標受挫，加上受到西方國家制裁，導致北韓面臨補給品不足的困境。

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