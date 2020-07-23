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【債王前繼承人】基金界名人El-Erian出任對沖基金Gramercy主席

即市財經 18:17 2020/07/23

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El-Erian履歷甚為亮麗，既是Pimco前行政總裁及安聯首席經濟顧問，亦國際貨幣基金組織的外部顧問小組成員

Pimco前行政總裁、安聯（Allianz）首席經濟顧問Mohamed A. El-Erian將出任對沖基金Gramercy Funds Management之主席，將為基金提供資產配置、宏觀經濟，以至地緣政治等各方面之意見。

Gramercy Funds Management主要聚焦新興市場信貸投資工具，旗下資產管理規模47.5億美元，而據該行披露，El-Erian由去年4月起，已親身投資Gramercy基金，並同時擔任高級顧問。Gramercy又形容，有El-Erian提供意見，可助基金在「由下而上」投資之餘，亦可加強「由上而下」之部署能力。

El-Erian履歷甚為亮麗，既是Pimco前行政總裁及安聯（Allianz）首席經濟顧問，亦國際貨幣基金組織（IMF）的外部顧問小組成員（External Advisory Group）。 

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