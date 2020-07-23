【美國疫情】特朗普獨自開記者會 踢走華府專家福西

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【新冠肺炎】確診爆升未有疫苗 CNN提你3招有效防疫
美國的新冠肺炎疫情持續，美國的確診人數逼近400萬，超過14萬人死亡。白宮恢復疫情記者會，但華府傳染病專家福西等白宮抗疫小組成員卻不見蹤影，由總統特朗普獨挑大樑主持記者會。特朗普更表示，由他獨自通報疫情會更簡單清晰。
美國有線新聞網絡（CNN）報道，白宮自周二（21日）起恢復每日疫情記者會，但不再安排福西（Anthony Fauci）、負責協調疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）等人出席，連續兩日均由特朗普（Donald Trump）一人負責記者會。
特朗普表示只是改變記者會的報告形式：
我正在提供信息，我認為這是非常簡潔的方式，看起來效果也很好。
（I'm giving the information to you and I think it's probably a very concise way of doing it. It seems to be working out very well.）
特朗普又指，雖然僅由他作出報告，但他在舉行記者會前已與福西溝通，伯克斯也在現場外面守候，已為他提供一切所需的資訊。特朗普更再次強調自己與小組所有成員的關係良好，試圖打破他與福西不和的傳言。
特朗普於今年4月中，曾公開批評記者會浪費時間，其後更宣佈停止舉行記者會。但美國再次大規模爆發疫情，特朗普的民望也急挫。特朗普宣佈恢復每日舉行疫情記者會，更親自坐鎮及報告，希望能挽回民心。
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責任編輯：何穎兒