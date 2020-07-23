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【美國疫情】特朗普獨自開記者會 踢走華府專家福西

環球社會熱點 17:49 2020/07/23

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美國的新冠肺炎疫情持續，美國的確診人數逼近400萬，超過14萬人死亡。白宮恢復疫情記者會，但華府傳染病專家福西等白宮抗疫小組成員卻不見蹤影，由總統特朗普獨挑大樑主持記者會。特朗普更表示，由他獨自通報疫情會更簡單清晰。

【新冠疫苗】世衛：最快2021年初才推首批

【美國疫情】特朗普稱確診多因檢驗多 美媒以數據反駁

美國有線新聞網絡（CNN）報道，白宮自周二（21日）起恢復每日疫情記者會，但不再安排福西（Anthony Fauci）、負責協調疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）等人出席，連續兩日均由特朗普（Donald Trump）一人負責記者會。

特朗普表示只是改變記者會的報告形式：

我正在提供信息，我認為這是非常簡潔的方式，看起來效果也很好。

（I'm giving the information to you and I think it's probably a very concise way of doing it. It seems to be working out very well.）

【美國疫情】特朗普心急復課 稱放心送兒孫秋天返學校

【新冠肺炎】福西警告或無法根除病毒 只可降至低水平

特朗普又指，雖然僅由他作出報告，但他在舉行記者會前已與福西溝通，伯克斯也在現場外面守候，已為他提供一切所需的資訊。特朗普更再次強調自己與小組所有成員的關係良好，試圖打破他與福西不和的傳言。

特朗普於今年4月中，曾公開批評記者會浪費時間，其後更宣佈停止舉行記者會。但美國再次大規模爆發疫情，特朗普的民望也急挫。特朗普宣佈恢復每日舉行疫情記者會，更親自坐鎮及報告，希望能挽回民心。

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責任編輯：何穎兒

白宮恢復新冠肺炎疫情記者會，但僅安排特朗普出席，華府傳染病專家福西等白宮抗疫小組成員不見蹤影。

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