【美國疫情】特朗普獨自開記者會 踢走華府專家福西

美國的新冠肺炎疫情持續,美國的確診人數逼近400萬,超過14萬人死亡。白宮恢復疫情記者會,但華府傳染病專家福西等白宮抗疫小組成員卻不見蹤影,由總統特朗普獨挑大樑主持記者會。特朗普更表示,由他獨自通報疫情會更簡單清晰。

美國有線新聞網絡(CNN)報道,白宮自周二(21日)起恢復每日疫情記者會,但不再安排福西(Anthony Fauci)、負責協調疫情的官員伯克斯(Deborah Birx)等人出席,連續兩日均由特朗普(Donald Trump)一人負責記者會。

特朗普表示只是改變記者會的報告形式:

我正在提供信息,我認為這是非常簡潔的方式,看起來效果也很好。

(I'm giving the information to you and I think it's probably a very concise way of doing it. It seems to be working out very well.)

特朗普又指,雖然僅由他作出報告,但他在舉行記者會前已與福西溝通,伯克斯也在現場外面守候,已為他提供一切所需的資訊。特朗普更再次強調自己與小組所有成員的關係良好,試圖打破他與福西不和的傳言。

特朗普於今年4月中,曾公開批評記者會浪費時間,其後更宣佈停止舉行記者會。但美國再次大規模爆發疫情,特朗普的民望也急挫。特朗普宣佈恢復每日舉行疫情記者會,更親自坐鎮及報告,希望能挽回民心。

▲ 白宮恢復新冠肺炎疫情記者會,但僅安排特朗普出席,華府傳染病專家福西等白宮抗疫小組成員不見蹤影。