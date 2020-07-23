【港股追蹤】疫市下倍升 竟然係呢隻航空業股份

今年環球經濟受新冠肺炎拖累，各行各業都受到影響，其中航空業可謂率先受累，在旅客大幅減少下，幾乎接近停擺，至近期其他行業稍有復甦，但航班因疫情未完全受控，各國對旅客採取嚴厲檢疫措施，故仍未開始恢復。但有隻航空相關股份，股價近期出現異動，所指的就是美蘭空港（00357），股份今日再升17.5%，收報45.05元，股份上月底（6月30日）收報10.86元，即是近3星期升幅超過3倍，十分誇張。

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集團現時經營海南省海口市海南美蘭國際機場內的航空及非航空業務，去年全年收入15.8億元人民幣，按年下跌7.5%，純利同樣按年跌7.5%，至5.75億元人民幣，不算太標青。但股價年初由5.5元水平開始攀升，上半年升幅已接近1倍。至本月初，總投資約178億元人民幣的美蘭國際機場二期擴建項目主體工程完工，吸引市場再度憧憬年內有機會通航啟用。機場又與中國中免集團聯手，打造內地最大機場離島免稅商業區，加上海南離島旅客每人每年免稅購物額，今年7月1日開始提升至10萬元人民幣，有利免稅業務發展。

大摩早前也發表報告，首次評級美蘭空港，指公司增長前景樂觀，短期可受惠休閒旅遊增加，長遠更受益於海南自貿區發展。該行指，內地政府收緊國際航制，令國內旅客未來一年旅遊地點會轉移到國內，作為渡假熱點的海南島有望受惠，故給予股份「增持」評級，目標價37元。

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