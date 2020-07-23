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【新冠肺炎】確診爆升未有疫苗 CNN提你3招有效防疫

環球社會熱點 17:52 2020/07/23

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新冠肺炎傳播毫無停止迹象，香港確診病例也連續兩日創新高，不禁令人心惶惶。在新冠疫苗尚未正式面世的今日，唯有靠大眾多行一步，盡公民責任做好3件事，替整個社會防疫。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述本周最新發表在美國《科學公共圖書館—醫學》（PLoS Medicine）雜誌的研究，再一次肯定3大個人舉動的防疫效果：定期洗手、戴口罩、保持社交距離

進行研究的荷蘭烏得勒支大學醫學中心（University Medical Center Utrecht）研究員，根據上述3大舉動建構模型，指出如果舉動普及率超過50%，已經能夠有效防範迎冠肺炎大流行。

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模型又顯示，即使大眾稍為遲了行動，但有心唔怕遲，仍然可以減少病例數量，但不會延後疫情高峰。

即使政府及早實施封城封關措施，但倘若人們不配合做足3招防疫，則只能夠延遲高峰期最多7個月，但病例數量終究不會減少，人們中招只是遲早問題。

如果政府施加社交距離措施，則可望把疫情高峰的嚴重程度降低。若再有90%人配合洗手和戴口罩，基本上便不會造成大規模傳染，最多只有小型爆發。

責任編輯：方賢

 

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