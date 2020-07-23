【港區國安法】金管局余偉文：對金融機構業務無任何影響 仍可發表看淡研究報告

▲ 金管局總裁余偉文撰文指，港區國安法對金融機構日常業務並不會有任何影響。（資料圖片）

《港區國安法》月初生效以來，部分海外國家持續批抨甚至威脅作出制裁，本地亦掀起不同的憂慮。金管局總裁余偉文再撰文談論國安法，他重申國安法不改現行監管方式，亦見不到法例實施對金融機構的日常業務產生任何影響，而部分人曾擔心的資金外流「並沒有出現」。

余偉文指，今日金管局去信香港、電子錢包營運商及指定零售支付系統等機構，說明從監管者角度，國安法實施並無改變一貫的監管政策和指引及監管方式，當局會繼續根據已實施的各種規則和規定，按一貫的方式進行監管工作，強調金融機構可以一切如常地運作，「只要符合現行監管制度，看不到國安法的實施會對金融機構的日常業務產生任何影響」。

他舉例指，國際金融機構在港的分支機構，合法地與國際總部或其他海外辦事處分享，從香港收集的市場資訊或商業資料的一貫做法不受影響；金融機構發表對香港經濟或市場前景持悲觀看法的研究報告亦不受影響。

余偉文：理解業界對新法例有較多疑問及關注

余偉文稱，過去一年幾香港備受中美摩擦、社會不安、新冠肺炎三個衝擊，但金融體系仍然穩健，部份人曾經擔心的資金外流亦沒有出現，反而港滙一直偏強，香港與內地的金融活動亦更頻繁，而且港股的日均交易增加，可以預期隨著「理財通」、更多中概股回流，香港金融業迎來更多發展機遇及增長空間。

單計7月6日至10日一周計，日均成交約2200億元，交投量較日本高出4成、澳洲的5.5倍、南韓的2.7倍。

余偉文又指，每當有新法例推出，金融界需時全面且深入評估法例對日常營運會否有影響，並在初期有較多疑問及關注，因此對業界對國安法實施有關注表示理解。

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