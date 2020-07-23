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【新股IPO】螞蟻集團上市　記得留意這幾隻相關概念股

股樓投資 17:48 2020/07/23

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本周的新股消息，幾肯定都聚焦在螞蟻集團宣布，啟動在科創板和香港主板同步上市身上。不過大家除了知道螞蟻集團的幕後大老闆是阿里巴巴創辦人馬雲，知道是支付寶母公司之外，對螞蟻集團還有多少了解？

相關新聞：【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市　料上市估值達萬億

今天跟大家講歷史，螞蟻集團前身為浙江螞蟻小微金融服務集團，成立於2014年10月，由浙江阿里巴巴電子商務有限公司更改而來。成立之初，股東爲兩家合夥制企業，杭州君瀚股權投資和杭州君澳股權投資。隨後螞蟻金服進行了股改，並分別在2015年7月和2016年4月進行了兩輪融資。2018年6月，螞蟻金服進行了最新一輪總額140億美元的融資。今年6月，正式改名爲「螞蟻科技集團」。

相關文章: 【螞蟻上市】高盛料螞蟻集團為今年最大型新股　單一成交可佔全年港股7％

螞蟻集團其中83%的股權是由阿里巴巴及阿里系成員持有。截至2020年3月底，君瀚和君澳持有螞蟻集團約50%的股份，阿里巴巴持有螞蟻金服33%的股份，持股約8.8%的馬雲並擁有50%表決權。此外，全國社會保障基金理事會持股2.97%。

相關文章: 【大行點睇】螞蟻集團上市刺激價值　富瑞看好阿里可升至...

至於如題所指，要留意的相關概念股，實際是在A股市場直接參股螞蟻集團的多間保險公司，分別有中國人壽（02628）、中國太保（02601）、新華保險（01336）、中國人保（01339）等。

 

持股情況詳見如下：

中國人壽（601628.SH）大股東中國人壽保險（集團）持股螞蟻集團1.06%。

中國太保（601601.SH ）子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司持股螞蟻集團0.74%。

新華保險（601336.SH）持股螞蟻集團0.42%。

中國人保（601319.SH）全資子公司人保資本投資管理有限公司持股螞蟻集團0.54%。

此外，還有張江高科（600895.SH）健康元（600380.SH）、綠地控股（600606.SH）、湘郵科技（600476.SH）、巨人網絡（002558.SZ ）等間接參股了螞蟻集團。

他日，螞蟻集團上市時能否刺激到這些股份的H股表現呢？熱切期待！

 

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撰文 : 張以正

新華保險（01336） 新華保險（滬：601336） 中國人保（滬：601319） 中國太保（02601） 中國太保（滬：601601） 中國人壽（滬：601628） 中國人壽（02628） IPO 螞蟻金服 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA）

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