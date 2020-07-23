思摩爾下周迎北水先升2成 憧憬複製飛鶴中芯佳績

電子煙半新股思摩爾 （06969） 上市不足一個月，今日再因下周迎北水的利好消息而勁升2成。由於早前有中國飛鶴 （06186） 獲納入港股通後持續獲炒高，以及中芯 （00981） 獲北水追捧而急漲的例子，因而令市場憧憬思摩爾受北水支持，可有力再上。

上市不足1個月 已累升2倍

思摩爾於7月初上市時已成為市場焦點，挾全球最大電子煙霧化設備製造商的的身品被稱為「電子煙第一股」。思摩爾首掛當日即勁升1.5倍，投資者每手帳面賺18,600元，令思摩爾成為今年的新股「賺錢王」。

思摩爾今日再勁升逾兩成，曾高見38.25元，累計較招股價12.4元已勁升2倍。思摩爾在上市不足1個月內已勁升2倍，即使下周將迎來北水，是否有力再上仍難免令人懷疑。

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惟回顧北水新貴股過去表現，早有不少令人驚嘆的勁升的例子。飛鶴於今日3月9日起迎北水，其後北水持續流入飛鶴，亦推飛鶴股價。截至6月底，於不足4個月時間，北水持飛鶴的持股量，曾高見近1成。由3月至今，飛鶴股價累升逾5成。

北水追捧 飛鶴中芯抽升

另一北水追捧下股價高飛的例子是中芯，北水於4月份起明顯曾持中芯，推動股中芯股價高漲，由今年4月至6月，中芯股價勁升逾倍。不過，在中芯A股上市效應過後，北水開始退場，隨着北水流入，中芯股價亦由高位回落。這反映北水的進場及退場，都直接影響股價走勢。

至於思摩爾雖然已較招股價勁升2倍，不過其電子煙業務為港股罕有，加上為行業龍頭，料可吸引北水支持，隨着北水流入，思摩爾仍有望複製飛鶴及中芯佳績。

責任編輯：錢家鋒

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