【中美角力】偏向駐休斯敦總領館開刀　背後有何玄機？

美國國務院下令中國駐美國休斯敦總領事館在72小時內關閉，突如其來的舉措然引來高度關注，同時外界好奇——為何偏偏向駐休斯敦總領館「開刀」？

發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）周二（22日）稱，命令是為了保護美國人的知識財產與私人信息。加上，有傳領事館失火當晚，領事人員似乎是在焚燒機密文件，或暗示事件可能與中國在美國的間諜活動有關。

不久後，美國國會參議員盧比奧（Marco Rubio）便在Twitter發帖文指控，中國駐休斯頓總領事館不是一個外交機構，而是一個龐大的間諜中心，更是共產黨在美國龐大間諜網和「影響戰」（influence operations）的中心點，一早就應該關閉。

美國助理國務卿史迪威（David Stilwell）亦同樣指控，駐休斯頓總領事館是解放軍竊取研究成果的「重災區」（epicenter），更稱總領事蔡偉及兩名中國外交官，最近被發現使用假身份，掩護中國旅客到機場登機口。而在過去半年以來，中國試圖在美國進行科研盜竊的速度加快，可能與新冠病毒疫苗的研發有關。

美國司法部在這個時候亦起訴兩名中國公民，指控他們為中國國家安全部盜竊高科技公司的大量數據，並企圖盜竊新冠病毒疫苗機密。據當地傳媒報道，該兩名黑客攻擊有份參與疫苗研發項目的機構，位於休斯敦的醫療中心、醫療機構休斯頓衛理公會（Houston Methodist）醫院、貝勒醫學院（Baylor College of Medicine） 等皆涉及有關項目。

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事實上， 座落休斯敦的醫學研究實驗室、大型能源和石化基礎設施，以及美國太空總署（NASA）周圍的航天設施及企業，皆是涉及國安的敏感目標，令休斯敦工業多年來一直遭受中國黑客攻擊的威脅。