【內銀讓利】內銀偏軟　工行上半年新發放貸款平均利率跌45基點至4.31%　

▲ 上半年工行新發放人民幣貸款平均利率4.31%，同比下降45基點。

工商銀行 （1398） 行長谷澍周四表示，上半年工行新發放人民幣貸款平均利率4.31%，同比下降45基點。國常會此前要求金融業全年向各類企業合理讓利1.5萬億元，以支持實體經濟。

內銀股今早隨大市偏軟，工行 （01398） 現跌0.6%，報4.71元，盤中低見4.69元，創1個月低；建行 （00939） 跌1%，最新報5.9元；農行 （01288） 及中行 （03988） 現跌逾1.5%。

至6月底支持製造業貸款近2.5萬億元

谷澍在銀保監會舉行的新聞會上稱，截至6月底，工行支持製造業的貸款、債券、融資租賃等各類融資餘額近2.5萬億元（人民幣，下同），其中投向製造業的各類貸款餘額達到1.85萬億元，比年初增長14%；中長期製造業貸款的余額超5,500億元，比年初增21%。

此外，工行上半年新增普惠貸款1,684億元，增幅35.7%，為3.17萬戶小微企業辦理延期還本付息，涉及貸款377億元；新發放普惠貸款平均利率4.15%，比去年進一步下降37基點。

工行此前公布的業績顯示，今年一季度凈利同比增長3.04%， 一季末不良貸款率為1.43%，與去年末持平；季末衍生金融負債較年初大增49.01%。

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