  • 31°C
香港時間 : 2020724日 (五) 11:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內銀讓利】內銀偏軟　工行上半年新發放貸款平均利率跌45基點至4.31%　

即市財經 10:44 2020/07/24

分享：

上半年工行新發放人民幣貸款平均利率4.31%，同比下降45基點。

工商銀行 （1398） 行長谷澍周四表示，上半年工行新發放人民幣貸款平均利率4.31%，同比下降45基點。國常會此前要求金融業全年向各類企業合理讓利1.5萬億元，以支持實體經濟。

內銀股今早隨大市偏軟，工行 （01398） 現跌0.6%，報4.71元，盤中低見4.69元，創1個月低；建行 （00939） 跌1%，最新報5.9元；農行 （01288） 及中行 （03988） 現跌逾1.5%。

至6月底支持製造業貸款近2.5萬億元

谷澍在銀保監會舉行的新聞會上稱，截至6月底，工行支持製造業的貸款、債券、融資租賃等各類融資餘額近2.5萬億元（人民幣，下同），其中投向製造業的各類貸款餘額達到1.85萬億元，比年初增長14%；中長期製造業貸款的余額超5,500億元，比年初增21%。

此外，工行上半年新增普惠貸款1,684億元，增幅35.7%，為3.17萬戶小微企業辦理延期還本付息，涉及貸款377億元；新發放普惠貸款平均利率4.15%，比去年進一步下降37基點。

工行此前公布的業績顯示，今年一季度凈利同比增長3.04%， 一季末不良貸款率為1.43%，與去年末持平；季末衍生金融負債較年初大增49.01%。

相關文章：【中國金融】中銀保監：內銀應提早應對不良資產大增

【讓利1.5萬億】內銀貸款利率減幅高於LPR降幅 淨息差料受損

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 工商銀行（01398） 人民幣 銀行 中國銀行保險監督管理委員會

上一篇文章

【中美角力】軍工、稀土股續炒上　中船防務升逾14%破頂中國稀土升逾12%

下一篇文章

【新經濟股】美科技股昨遭拋遭 　港版納指出爐前本港科網股先跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【恒指夜期】道指曾跌逾400點　恒指夜期挫285點收市失守25000點大關（不斷更新）
【恒指夜期】道指曾跌逾400點　恒指夜期挫285點收市失守25000點大關（不斷更新）
【疫情大爆發】政府延長公務員在家工作至8月2日　今日新增118宗確診、連創兩日新高
【疫情大爆發】政府延長公務員在家工作至8月2日　今日新增118宗確診、連創兩日新高
【美股市況】納指挫2.3%　蘋果瀉5%Intel業績後跌9%（不斷更新）
【美股市況】納指挫2.3%　蘋果瀉5%Intel業績後跌9%（不斷更新）
【旅遊寒冬】專業旅運賣樓套7480萬元改善財政　買家為亮碧思黃樹雄
【旅遊寒冬】專業旅運賣樓套7480萬元改善財政　買家為亮碧思黃樹雄