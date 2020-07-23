【美股焦點】摩根士丹利︰熊市已完牛市重臨 經濟處於復甦初期

▲ 摩根士丹利認為，熊市已經結束，目前正處於牛市早期階段。

美股自3月份暴跌以來，目前已大幅度反彈，納指更屢創新高，惟多數投資者仍對本輪反彈浪潮能持續多久抱有疑問。摩根士丹利倫敦跨資產策略主管Andrew Sheets表示︰「現時並非熊市反彈，我們如今正處於一個新的牛市之中。」

Andrew Sheets認為，全球經濟正處於復甦的早期階段。現時牛市已經啟動，只是對於股市而言未來兩個月可能仍是一個充滿挑戰的時期。他指出，由於市場可能會缺少催化劑，所以8月、9月對於股市而言可能會頗為艱難。但是兩個月過後，得益於疫苗開發方面的進展，市場情緒會出現很大的改變。

然而，這種股市樂觀情境同時也面臨諸多風險，包括美國下一輪經濟刺激計畫令人失望，以及疫苗效果不夠理想等。

Sheets對於疫苗前景抱持一種正面的態度。另外，參考歐亞的情況，新冠病例數量未必還會大幅反彈，這種情況下經濟重啟有望。他認為，股市在3月時的低點，已是熊市的最低點，目前熊市已經過去。

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