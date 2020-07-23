【恒生科技指數系列】港版納指出爐　5隻注目黑馬成份股(四)

來到恒生科技指數系列第四隻黑馬股，新冠疫情令不少地方的學校被迫停課，但正所謂「停課不停學」，於是在線教育成為疫情下的受惠板塊，今次介紹的新東方在綫（01797）正是指數中少有的在線教育股，今年以來股價走勢強勁，隨著暑假即將來臨，可受惠另一股網上教育需求的浪潮。

新東方在綫是由美國上市的中概股新東方教育（美：EDU）分拆出來，透過不同的在綫平台及手機應用程序，以多種形式提供三個核心分部的課程及產品，即大學教育、K-12教育及學前教育部份。

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內地在線教育用戶模規快速增長，中國互聯網絡信息中心公布《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2020年3月，內地在線教育用戶規模達4.23億，較2018年底增長近1倍，佔網民整體的46.8%；手機在線教育用戶規模達4.20億，較2018年底增長85%，佔手機網民的46.9%。

截至去年11月底止的半年，東方在綫付費學生合共有131.7萬人次，當中以大學及K-12教育分別佔52.6萬及75.5萬人次，而學前教育則有3.6萬人次。

不過，集團上半年轉盈為虧蝕7,128萬元（人民幣，下同），去年同期則賺4,891萬，主要由於撤出部分非核心業務，以及行政、研發開支和銷售、營運開支增加，惟內地疫情令旗下在線教育需求明顯上升，對收入影響正面，總營收5.68億元，按年增長18.8%。

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當中，大學教育分部總營收升5.5%至3.61億元；K-12教育總營收升69.4%至1.28億元，主要由於東方優播課程持續拓展及新東方在線的K-12課程業務進展穩定。





去年9月，集團斥資9,400萬元元向天津前程收購「東方優播」剩下49%股權，令東方優播成為全資附屬公司。這項收購的目的，是要進一步發展K-12教育及線下業務，特別是進軍三四線城市。

公司於低端城市的「東方優播」小班線上課於2020上半財年進入65個城市，令整體城市總數增至128個，公司目標是在2020至2021財年每年進入80至100個新城市，並希望最終可覆蓋約300個低端城市。

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野村報告指出，新東方在綫的小班定位及本地化教育內容，能使其的表現在低端城市突出。而在2020財年，東方優播已進入多達88個低端城市，料期內毛利率達7%。

不過隨着市場對K-12相關教育的需求增加，該行料新東方在綫及東方優播需要加聘一倍的老師，料成本壓力高於預期，野村將目標價由42港元輕微下調至41元，重申「買入」評級。

據《中國證券報》報道，暑假來臨，到教育機構諮詢暑假班和秋季班的家長明顯增多，尤其是選擇綫上教育的家長，也較往年增加，相信有助新東方在綫的收入增長，尤其在需求增加下，部份在綫教育機構上調課程價格最多30%，反映此類暑假課程有價有市。

技術上，新東方在綫自2月開始一直在26元至39元水平之橫行，但踏入7月份終現突破，最高曾衝上43.45元，短期在10天綫亦見支持，可考慮在38至39元買入，目標價上望45元，跌穿34元止蝕。