  • 33°C
香港時間 : 2020723日 (四) 18:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情大爆發】優品360發售5款口罩 一盒最平50元有交易

即市財經 17:25 2020/07/23

分享：

優品360於分店發售5款口罩

第三波疫情爆發未有消退跡象，市民對口罩需求持續。優品360 （02360） 於旗下香港地區指定分店發售多款口罩。

  • Bethreis一次性防護口罩（成人/中童）及BreathProve / Sinde一次性防護口罩（成人）：一盒50個，規格為BFE/PFE ≥95%。售價為79元一盒，兩盒則售130元。
  • Bethreis 一次性防護口罩（獨立包裝，成人/中童）及Sinde一次性防護口罩（獨立包裝，成人）：一盒30個，規格為BFE/PFE ≥95%。售價為59元一盒，兩盒則售99元。
  • AMAG 一次性防護口罩（成人）：規格為ASTM Level 1，一盒50個，售價99元。
  • Perfetta Level 2防護口罩（成人）：一盒50個，售價為138元。
  • Perfetta Ultra高級防護口罩（獨立包裝，成人）：規格為ASTM Level 3，一盒35個，售價148元。

相關文章：

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）

【疫情大爆發】美國加州向比亞迪追加訂購4.2億個口罩

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 疫情 經濟 優品360（02360） 香港 口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【美股市況】憧憬失業援助派錢　道指升165點（不斷更新）
【美股市況】憧憬失業援助派錢　道指升165點（不斷更新）
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【恒指夜期】道指標指升0.6%　恒指夜期反彈乏力（不斷更新）
【恒指夜期】道指標指升0.6%　恒指夜期反彈乏力（不斷更新）