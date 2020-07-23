【疫情大爆發】優品360發售5款口罩 一盒最平50元有交易
即市財經 17:25 2020/07/23
第三波疫情爆發未有消退跡象，市民對口罩需求持續。優品360 （02360） 於旗下香港地區指定分店發售多款口罩。
- Bethreis一次性防護口罩（成人/中童）及BreathProve / Sinde一次性防護口罩（成人）：一盒50個，規格為BFE/PFE ≥95%。售價為79元一盒，兩盒則售130元。
- Bethreis 一次性防護口罩（獨立包裝，成人/中童）及Sinde一次性防護口罩（獨立包裝，成人）：一盒30個，規格為BFE/PFE ≥95%。售價為59元一盒，兩盒則售99元。
- AMAG 一次性防護口罩（成人）：規格為ASTM Level 1，一盒50個，售價99元。
- Perfetta Level 2防護口罩（成人）：一盒50個，售價為138元。
- Perfetta Ultra高級防護口罩（獨立包裝，成人）：規格為ASTM Level 3，一盒35個，售價148元。
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