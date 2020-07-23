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歐央行長：女性領導抗疫出色 點名讚默克爾蔡英文

環球政治 17:19 2020/07/23

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歐央行長：女性領導抗疫出色 點名讚默克爾蔡英文

新冠肺炎席捲全球，歐洲央行第一位女行長拉加德點名讚揚，德國總理默克爾、台灣的蔡英文總統等女性領導人，抗疫表現比男性領導人出色。她認為，女性領導人溝通真誠、透明，認真看待疫情，形容她們在政策和溝通表現「相當驚人」。

聯合國倡富國「磅水」 助發展中國家派錢抗疫

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拉加德（Christine Lagarde）接受《華盛頓郵報》專訪時承認，受訪時不是以央行行長身分評論，故意見非客觀，甚至非常有偏見；對她而言，女性往往會做得更好。

拉加德特別肯定德國總理默克爾（Angela Merkel）的表現，指她根據科學抗疫，溝通「非常誠實和透明」，以病毒數據和感染率解釋為何需口罩、社會隔離。

【強制戴口罩】特朗普不戴口罩涉違規 華盛頓市政府照調查

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拉加德稱，台灣、比利時和新西蘭的女性領導人不僅願意承擔壞消息，也肩負解釋、提供建議的責任，令台灣和新西蘭被視為成功抗疫的典範。

報道指出，有分析觀察發現，美國總統特朗普（Donald Trump）、巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）和英國首相約翰遜（Boris Johnson）等奉行民粹主義的男性領袖，領導的防疫工作表現不佳。

【新冠藥物】治療新轉機？抗炎一氧化氮 SARS也用過

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記者：韓羚

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