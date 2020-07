世衛聊天機械人無法顯示港、台疫情資訊　疑與政治立場有關

▲ 近日有傳媒發現,世衛的Facebook Page聊天機械人竟拒絕透露香港和台灣的最新疫情病例和死亡數字。

聊天機械人(Chatbot)已成為不少網站自動回覆用戶的工具,連世界衛生組織(WHO)也不例外。不過近日有傳媒發現,世衛的Facebook Page聊天機械人竟拒絕透露香港和台灣的最新疫情病例和死亡數字。

世界衛生組織在國際上是世界性的公共衛生組織,其Facebook Messenger的聊天機械人,是由總部位於紐約的軟件公司Sprinklr所設置,並於今年4月開始啟動,為市民提供最新疫情發展,防止假新聞傳播。

一般來說,用戶只需輸入國家或地區的名稱,便可查看統計資料,從而追踪有關新冠肺炎疫情的最新發展。不過,有網民就發現,聊天機械人竟然有選擇性避談的情況。當用戶輸入有關「Taiwan」或「Hong Kong」等字眼時,基本上只會呈現一問三不知狀態,不斷重覆出現「How else can I help?」的回應,而不會顯示任何詳細資料。

有人認為,香港和台灣顯然在國際上的認知並非國家,所以不會被包含在統計數據當中。然而,當輸入「Kosovo(科索沃)」、「Palestine(巴勒斯坦)」時,卻能顯示相關地區的資料。此外,只要輸入「Republic of China(中華民國)」,聊天機械人也只會彈出「People’s Republic of China(中華人民共和國)」的新冠肺炎病例和死亡數字;有網民使用台灣簡稱「TW」時,聊天機械人更以「See you later!」結束對話。

不過外界認為,世衛聊天機器人雖說是由紐約的軟體公司Sprinklr所設計,但考量到世衛組織與中國之間的良好關係,找不到台灣跟香港也只是剛好而已。至於科索沃、巴勒斯坦這兩個主權尚有爭議的地區,基於並未牽涉到中國,塞爾維亞與以色列兩國也不會為此而為難世衛,所以也就自然變得無所謂。

