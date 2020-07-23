  • 33°C
香港時間 : 2020723日 (四) 18:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

世衛聊天機械人無法顯示港、台疫情資訊　疑與政治立場有關

科技 18:15 2020/07/23

分享：

近日有傳媒發現，世衛的Facebook Page聊天機械人竟拒絕透露香港和台灣的最新疫情病例和死亡數字。

聊天機械人（Chatbot）已成為不少網站自動回覆用戶的工具，連世界衛生組織（WHO）也不例外。不過近日有傳媒發現，世衛的Facebook Page聊天機械人竟拒絕透露香港和台灣的最新疫情病例和死亡數字。

世界衛生組織在國際上是世界性的公共衛生組織，其Facebook Messenger的聊天機械人，是由總部位於紐約的軟件公司Sprinklr所設置，並於今年4月開始啟動，為市民提供最新疫情發展，防止假新聞傳播。

Google不滿蘋果限制披露iOS漏洞　拒參與iPhone安全研究計劃

一般來說，用戶只需輸入國家或地區的名稱，便可查看統計資料，從而追踪有關新冠肺炎疫情的最新發展。不過，有網民就發現，聊天機械人竟然有選擇性避談的情況。當用戶輸入有關「Taiwan」或「Hong Kong」等字眼時，基本上只會呈現一問三不知狀態，不斷重覆出現「How else can I help?」的回應，而不會顯示任何詳細資料。

有人認為，香港和台灣顯然在國際上的認知並非國家，所以不會被包含在統計數據當中。然而，當輸入「Kosovo（科索沃）」、「Palestine（巴勒斯坦）」時，卻能顯示相關地區的資料。此外，只要輸入「Republic of China（中華民國）」，聊天機械人也只會彈出「People’s Republic of China（中華人民共和國）」的新冠肺炎病例和死亡數字；有網民使用台灣簡稱「TW」時，聊天機械人更以「See you later!」結束對話。

【新冠肺炎】挪威暫停應用新冠肺炎追踪程式　涉侵犯民眾私隱

【新冠肺炎】世衛推病徵評估程式　助資源匱乏國家抗疫

不過外界認為，世衛聊天機器人雖說是由紐約的軟體公司Sprinklr所設計，但考量到世衛組織與中國之間的良好關係，找不到台灣跟香港也只是剛好而已。至於科索沃、巴勒斯坦這兩個主權尚有爭議的地區，基於並未牽涉到中國，塞爾維亞與以色列兩國也不會為此而為難世衛，所以也就自然變得無所謂。

責任編輯：施雯雯

相關文章

Slack向歐盟投訴微軟　指控Microsoft Teams涉嫌不正當競爭
今日
Slack向歐盟投訴微軟　指控Microsoft Teams涉嫌不正當競爭
Google不滿蘋果限制披露iOS漏洞　拒參與iPhone安全研究計劃
今日
Google不滿蘋果限制披露iOS漏洞　拒參與iPhone安全研究計劃
【新冠肺炎】挪威暫停應用新冠肺炎追踪程式　涉侵犯民眾私隱
2020/06/16
【新冠肺炎】挪威暫停應用新冠肺炎追踪程式　涉侵犯民眾私隱
【新冠肺炎】世衛推病徵評估程式　助資源匱乏國家抗疫
2020/05/11
【新冠肺炎】世衛推病徵評估程式　助資源匱乏國家抗疫
疫情 軟件 政治 假新聞 台灣 中國 香港 科索沃 巴勒斯坦 Facebook

下一篇文章

【疫市營商】疫下商機　催生網購格價平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【為港爭光】港青憑iPhone 11 Pro拍日落美景　蘋果攝影比賽奪獎
【為港爭光】港青憑iPhone 11 Pro拍日落美景　蘋果攝影比賽奪獎
【每日焦點】Microsoft Teams引入第三方App　大多港企未能適應新工作模式
【每日焦點】Microsoft Teams引入第三方App　大多港企未能適應新工作模式
【疫市營商】疫情拖累　5成港企指數碼轉型被延誤
【疫市營商】疫情拖累　5成港企指數碼轉型被延誤
【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱
【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱
郭明錤：2020年新款iPad Air規格升級　售價較上一代低
郭明錤：2020年新款iPad Air規格升級　售價較上一代低
【華為侵權】涉侵犯圖像處理專利　華為被加拿大公司起訴
【華為侵權】涉侵犯圖像處理專利　華為被加拿大公司起訴