【浪遊隨筆@iM網欄】吉爾吉斯天山之最美（二）　從卡拉科爾上黃金溫泉山谷

上一篇講到從首都比什凱克到卡拉科爾(Karakol)，途經美麗的伊塞克湖南岸。卡拉科爾是整個伊塞克湖區(Issyk Kul District)欣賞天山山脈風景的大本營。其中一個最美麗，且相對地比較容易到達的天山山脈風景區，可算是黃金溫泉山谷(Altyn Arashan) 了。

▲ （作者提供）

▲ （作者提供）

黃金溫泉山谷距離卡拉波爾15公里左右，海拔二千四百米。其風景之優美，令這風景區有著吉爾吉斯阿爾卑斯山之稱。 不過，由於上山的道路極度破爛， 整條路鋪滿著大小不一的碎山石，以致只能容納蘇聯軍用吉普車通過， 且顛簸得很。 十五公里之路程用了兩個多小時，很不容易才到達。整段路程的風景美得不能形容，有點像置身於阿爾卑斯山山脈的中心處。到了路的盡頭，便是黃金溫泉山，風景突然變得開揚。即使在仲夏的炎熱天氣，上到山上卻顯得特別清涼。

▲ 上山的道路極度破爛， 整條路鋪滿著大小不一的碎山石，只能容納蘇聯軍用吉普車通過。（作者提供）

黃金溫泉山谷之所以有其名，皆因這裏有「溫泉」可供遊人浸浴。沿著溪水邊興建了幾座小型磚屋，這些便是溫泉浴室。 當地人喜歡在熱騰騰的溫泉水浸浴一會，隨即跳進冰冷的溪水中。能一次過欣賞風景及享受溫泉，實在難得。

黃金溫泉山週邊有不少蒙古包營地，如果可以過一晚夜，在山谷的一片寧靜中欣賞星河，又有一番不同的感受。 從黃金溫泉山也可以選擇不同的山徑，遠足三日兩夜左右，可到達一些風景絕美的天山高山湖。只可惜我並沒有在當地過夜，又要坐兩個多小時吉普車回到卡拉科爾了。

▲ 卡拉科爾有兩個主要景點，一座純木製的東正教堂。（作者提供）

卡拉科爾有兩個主要景點，一座純木製的東正教堂，以及在上一篇提到的東干族清真寺。東正教堂為俄羅斯人所建。 於十九世紀 ，卡拉科爾曾經為俄羅斯駐軍重鎮。在當地駐守的俄羅斯軍隊，他們主要信奉東正教。但因吉爾吉斯主要人口都信奉伊斯蘭教，於是便興建了這座純木制的東正教教堂，給他們作為禮拜之用。

距離不遠是一座東干族清真寺。 在上一篇我講過，東干族是從中國移居到當地的回族人， 清朝太平天國時期，因被政府逼迫而逃到當地定居的人。他們也是信奉伊斯蘭教， 但他們所建立的東江族清真寺，卻突顯了中國的亭，台，樓，閣特色，是當地一種特別的文化體驗。

當天下午， 懷著依依不捨的心情離開卡拉科爾，向伊塞克湖的北湖岸出發。 在離開卡拉波爾之前， 也不妨記得品嚐當地的特色東干族美食，叫 Ashlan-fu。這碟菜式像中國少數民族的白涼粉，加上些少剁椒而進食。 在吃慣了中亞的抓飯，串燒及拌麵的日子裡， 也許也是一種味覺上的轉變一下！

▲ Stephen Mak（作者提供）

作者_ Stephen Mak簡介：

旅遊寫作人，中亞及高加索旅行團策劃人。從小因愛上旅遊，對世界文化及風土人情產生濃厚興趣。 為了實現夢想， 於2018年自資出版了「 邂逅中亞高加索 」一書，並於去年 跟旅行社合作策劃及舉辦中亞，高加索及摩洛哥旅行團。希望能將這份旅遊的熱誠傳遞給更多人，以生命影響生命。

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