【示範單位】帝御．金灣「抗疫價」推售　一房戶率先睇

香港小輪（0050）及帝國集團旗下的屯門青山灣「帝御．金灣」，日前公布首張價單，涉及123伙單位，以最高6%折扣計，首批單位折實價全數低過660萬元，最平一伙折實僅售291萬元，即成市場焦點。發展商今日率先開放示範單位予傳媒參觀，現先看其中兩個一房單位。

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一房無改動示範單位

藍本：第3座16樓單位27（實用面積321平方呎）

甫入大門，身邊便為開放式廚房，發展商附送微波爐、雪櫃、煮食爐、抽油煙機、以及洗衣乾衣機。

▲ 單位設玄關位，其中一邊為開發式廚房，附送多款爐具。

開放式廚房連接長型客飯廳，外連露台，有助通風。整體來說，客飯廳間隔四正，易擺放家居。睡房以趟門設計，住戶可以靈活運用空間，間隔四正。

值得留意的是，廳中間配備鞋櫃及木櫃，讓住戶可擺放日常用品。此外，發展商善用樓層之間高度，特別設有天花收納空間。

一房連衣帽間無改動示範單位

藍本：第3座16樓單位25（實用面積345平方呎）

另一個一房示範單位，面積稍大，內籠間隔略為不同，設有衣帽間。整體來說，間隔同樣方正，易擺放家居。

▲ 客飯廳外連露台，有助通風。

▲ 主人睡房連衣帽間，方便住戶裝身。

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