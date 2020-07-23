【美國示威】市長上街與示威者對話 聯邦部隊照放催淚彈

▲ 美國波特蘭市市長惠勒上街與包圍聯邦法院的示威者溝通，惟聯邦政府人員照放催淚煙驅散，惠勒亦受波及。

美國反種族主義示威浪潮持續，在俄勒岡州波特蘭市，市長惠勒上街與包圍聯邦法院的示威者溝通，聆聽他們的訴求。惟聯邦政府人員未有理會惠勒亦在人群當中，照放催淚煙驅散，惠勒亦受波及。

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事發周三晚，惠勒（Ted Wheeler）親自上街，與示威者對話，惠勒稱支持非裔維權運動，強調與示威者站在一起，但未能答應解散警隊。示威者一度喝倒彩，要求他辭職。

示威者到了深夜仍未散去，受總統特朗普（Donald Trump）指派，駐守法院的聯邦政府人員，遂施放催淚氣體驅散人群，在場的惠勒亦中招，

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他稱催淚煙引起的呼吸困難，比他想像更難受，強調當時看不到足以觸發聯邦政府人員如此回應的事件，形容是極其過度反應（egregious overreaction），做法令人憎惡（abhorrent）。

惠勒炮轟聯邦政府人員使用催淚彈，但市政府應對近期示威，亦有放催淚彈，故他走入人群後，一度有人向他投擲雜物。

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美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被警員壓頸後死亡一事，觸發席捲全國的示威潮，特朗普見地區政府遲遲未能平息騷亂，指派聯邦部隊出手。波特蘭早前有示威者被未戴識別證的聯邦執法人員拘捕，輿論炮轟濫捕，引爆新一波示威。

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責任編輯：文青青

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