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Google不滿蘋果限制披露iOS漏洞　拒參與iPhone安全研究計劃

科技 17:14 2020/07/23

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蘋果透過要求安全研究人員封口，全面控制漏洞的披露過程，使人擔心蘋果會濫用這一條款，掩飾重要的iOS錯誤和研究。

蘋果（Apple）近日正式推出Security Research Device（SRD）計劃，旨在為安全研究人員提供特殊iPhone，並開放訪問權限，使他們更易發現安全漏洞和弱點，藉以提高iOS設備的安全性。不過，由於蘋果嚴苛的漏洞披露規則，逼使Google在內的多個開發團隊，相繼表明不參與SRD安全計劃。

《ZDNet》報道，最令安全研究人員不滿的是，蘋果在收到產品的安全漏洞報告後，將自行決定什麼時候公布，研究人員卻不能發表任何成果，或與其他人及機構討論事宜。

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換句話說，蘋果透過要求安全研究人員封口，全面控制漏洞的披露過程，使人擔心蘋果會濫用這一條款，掩飾重要的iOS錯誤和研究。有安全研究人員強調，披露截止日期是業界的標準做法，「蘋果卻要求研究人員無限期等待，才能披露任何安全錯誤，如果沒有最後期限的話，這無疑是毒藥。」

Google資訊保安團隊「Project Zero」負責人Ben Hawkers表示，考慮到蘋果的漏洞披露限制，他們決定不參與SRD計劃。網絡安全公司ZecOps亦在Twitter宣布不加入，但若從傳統方法中研究出iPhone的安全問題，會繼續通報蘋果。

此外，專門開發iPhone越獄方法的安全研究人員Axi0mX，以及移動安全專家Will Strafach，同稱不參與SRD安全計劃。

責任編輯：姚慧儀

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