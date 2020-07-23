【新冠疫苗分析】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？（訂戶專享） 環球政治 17:00 2020/07/23 分享： 新冠肺炎在全球逾1500萬人確診，新冠疫苗成為解決全球疫情的最大希望。在研發以外，如何分配新冠疫苗也是全球當前最關心議題。可是，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）信譽江河日下，無力擔起公證人角色，新冠疫苗恐怕只能夠按「叢林法則」分配：力強者勝。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【新冠疫苗】如何公平分配？專家：成立另一個世衛 今日 【新冠疫苗】如何公平分配？專家：成立另一個世衛 【新冠疫苗】世衛：最快2021年初才推首批 今日 【新冠疫苗】世衛：最快2021年初才推首批 【新冠疫苗】已有「現成疫苗」？卡介苗正作第三階段測試 今日 【新冠疫苗】已有「現成疫苗」？卡介苗正作第三階段測試 【新冠疫苗】面世要過多少關？4疫苗處後期階段 2020/07/22 【新冠疫苗】面世要過多少關？4疫苗處後期階段 【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享） 今日 【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【中美角力分析】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面（訂戶專享） 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 今日 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 今日 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享） 今日 【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享） 【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 2020/07/22 【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫苗 疫情 外交 世界衞生組織 譚德塞 美國 英國 中國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入