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【新冠疫苗分析】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？（訂戶專享）

環球政治 17:00 2020/07/23

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新冠肺炎在全球逾1500萬人確診，新冠疫苗成為解決全球疫情的最大希望。在研發以外，如何分配新冠疫苗也是全球當前最關心議題。可是，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）信譽江河日下，無力擔起公證人角色，新冠疫苗恐怕只能夠按「叢林法則」分配：力強者勝。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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