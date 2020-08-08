【新冠疫苗】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？

新冠肺炎在全球近2,000萬人確診，新冠疫苗成為解決全球疫情的最大希望。在研發以外，如何分配新冠疫苗也是全球當前最關心議題。可是，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）信譽江河日下，無力擔起公證人角色，新冠疫苗恐怕只能夠按「叢林法則」分配：力強者勝。

疫苗分配成重點，有倡議公平分配

世衛公信力破產，再無組織能勝任

中美英各有考量，分享疫苗難上難

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隨著牛津大學、美國生物科企Moderna的研發測試相繼傳出喜訊，世界正把注意力轉移到貨源供應，如何確保新冠疫苗供應充足，能夠應付廣大國民所需，將是各地政府管治能力的一次大考驗。

目前全球約有20多種新冠疫苗正在進行臨床測試，定必無法全球各國需求。於是，以加拿大、新西蘭、南韓為首的8個國家呼籲，以透明、公平、具科學理據的原則分配新冠疫苗。

作為全球最大公共衛生機構的世衛，本應是最合適擔任這個公證人角色，可是自今次疫情以來，世衛信譽直插谷底，美國更因此決意退出世衛。

美國總統特朗普屢次炮轟世衛偏袒中國，並把矛頭直指世衛總幹事譚德塞；國務卿蓬佩奧更在到訪英國期間，向英方議員明言掌握了明確情報，顯示譚德塞已經被中國買通，換取獲支持成為世衛總幹事。中國駐英大使館尚未就此回應。

美國的取態之所重要，除了因為她本來是世衛最大金主，也因為她在新冠疫苗研發佔據重要角色。以全球現時進展領先的4款新冠疫苗，便有一款來自美國，即Moderna疫苗。

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▲ 缺乏公平分配的國際機制，落後國家的人恐怕難以及時獲得新冠疫苗。

雖然外界討論時一般聚焦於生物科企Moderna，但其實該公司是跟美國國家衛生研究院（NIH）合作研發，必然優先顧及美國政府取態。觀乎特朗普對世衛反感，加上急需新冠疫苗遏制疫情以救選情，要讓他與世界分享，肯定是難比登天。

至於其餘兩種領先的新冠疫苗，即英國牛津大學和中國科興生物（Sinovac Biotech）的疫苗，雖然中英仍是世衛成員，但會否願意向世界分配也是問號。

不只本身國內疫情急需平息，英國近期再次跟美國拍住上，而蓬佩奧在英國議員面前再向世衛信譽「打毒針」，勢令英國難以安心把新冠疫苗交予世衛分配。

至於中國，經歷口罩外交的挫折，被外國廣泛批評產品不達標，如今會否願意分享新冠疫苗，確實令人存疑。

與此同時，海外各國有了口罩外交的不快記憶，能否信任中國醫療產品，也是個未知數。畢竟，新冠疫苗對品質的要求必然是較口罩更高，倘若再次鬧出品質未達標的問題，其實對雙方也是無益。

正當中美英三大國也缺乏跟世界分配新冠疫苗的理據，接下來必然是按「叢林法則」發展，演變為各國爭奪戰。

有能力、行動早的政府，尚有望搶購到些少新冠疫苗；至於行動慢半拍的，或許只有品質成疑的「賣剩蔗」可買。

當然，部分地方政府還有後路，可以一而再地求助於中央政府，只是未知會否替中央添煩添憂。

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