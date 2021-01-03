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【新股IPO】內地SaaS供應商臻客計劃集資7.8億元　料今年上半年上市

新股IPO 22:02 2021/01/03

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臻客預計，今年首5個月自在線交易服務產生的總銷售額較去年有所上升。

內地軟體服務（SaaS）供應商臻客中國於再前遞交上市申請，消息人士透露，公司計劃集資約1億美元（約7.8億港元），預料最快於今年上半年上市，獨家保薦人為麥格里。

公司成立於2009年，最初專注向國際信用卡組織的顧客提供信用卡會員權益，現時公司業務的客戶基礎擴展至包括銀行及其他金融機構。

集團主要為客戶提供忠誠度管理解決方案服務包括，策劃忠誠度管理計劃及推廣活動；開發及維護提供忠誠度計劃的軟件及技術基礎設施；採購將予提供的產品及服務；促進訂單下達和快捷結付及管理售後服務。

截至2019年年底及2020年9月30日止九個月，集團的五大客戶佔期間收益約 99.9%及99.5%，其最大的客戶為上海的主要全國性股份制商業銀行。

集團收入來源主要為在線交易服務及開發與推廣服務，截至去年首9個月，收入按年43.7%至9432萬元（人民幣，下同）；純利按年增55.6%至3201萬元。

早前，集團與佳源服務 （02768） 簽署戰略合作協議，透過公司SaaS技術平台和一站式服務經驗，為佳源服務提供基於用戶深度運營的綜合解決方案。

公司集資所得將用於提升研發能力、加強銷售及營銷工作、拓展服務及產品類別、改善營運工作、作營運資金及其他一般公司用途。

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