【新股IPO】內地SaaS供應商臻客擬主板上市 計劃集資2.3億元

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【盈喜盈警】中智藥業料上半年賺多2成 一文看清企業業績預告
內地軟體服務（SaaS）供應商臻客中國於早前遞交上市申請，市場消息指，公司計劃集資約3000萬美元（約2.3億港元），獨家保薦人為麥格里。
公司成立於2009年，公司主要為客戶提供忠誠度管理解決方案服務包括，策劃忠誠度 管理計劃及推廣活動；開發及維護提供忠誠度計劃的軟件及技術基礎設施；採購將予提供的產品及服務；促進訂單下達和快捷結付及管理售後服務。
集團收入來源主要為在線交易服務及開發與推廣服務，截至去年全年底，已處理訂單的數目約323萬。截至去年全年底，純利按年跌2.6%至3452萬元（人民幣，下同）；收入按年增23%至9500萬元。
公司表示，疫情期間，公司的產品及服務需求有所增加，預計今年首5個月，自在線交易服務產生的總銷售額較去年有所上升。
公司集資所得將用於提升研發能力、加強銷售及營銷工作、拓展服務及產品類別、改善營運工作、作營運資金及其他一般公司用途。
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