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【法律迷思】英國取消印花稅: 買物業投資要注意的法律事項

環球政經 20:02 2020/07/23

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港區國安法》生效後，不少港人都關心資產安全。英國表示會向BNO持有人提供5年的「居留許可」（leave to remain），可以工作或讀書，5年後可以申請「定居身份」（settled status），然後再在額外1年後可申請成為公民，而且沒有名額限制，令不少持BNO護照的讀者開始考慮到當地買樓定居。

50萬鎊以下英國物業免印花稅

最日，英國財政大臣辛偉誠 (Rishi Sunak) 宣布鬆綁樓市措施，取消50萬英鎊（約500萬港元）以下物業的印花稅(Stamp Duty)。該措施屬暫時性質，持續至2021年3月。不過，需要注意的是，本身已有物業的非首置買家(Non-First time Buyer)，需付額外3%附加稅（Surtax），今次寬免措施未有將附加稅同時包括在內。

辛偉誠指出，減印花稅措施有可能令英國高達8至9成買家不需付物業印花稅，買物業平均因而節省約4,500英鎊（約45,000港元）。新消息一出，或許會成為香港人購買英國物業的新誘因，但讀者在作出投資決定之前，需要留意以下法律及財務事宜:

香港人可以在英國買物業嗎？

無論讀者是否英國居民，也可以在英國購買物業。但海外買家在申請英國銀行按揭時可能會面臨較嚴格的入息要求，而且獲批的按揭成數也將會較低。

英國土地使用權制度

除此之外，英國的土地使用權制度與香港亦大有不同: 在英國購買物業，買家可選擇購買物業的「永久業權」（Freehold）或「租賃業權」（Leasehold）。兩種業權的最大分別是，「永久業權」意味著業主永久擁有該物業; 而「租賃業權」則是一種租用物業的概念，只是租約期限較長，通常為90年或120年 (但可在租約到期後續租)。在購買「租賃業權」時要留意，買家每年要支付「地租」（Ground Rent）等各類費用，以及一般不可隨意在該物業進行工程。可想而知，「租賃業權」（Leasehold）的物業價格一般會較低，而且樓價會隨剩餘的租期而下降。

英國買樓收租注意事項

如果打算把英國物業出租，首先要獲得提供按揭的銀行批准。而如果讀者每年在英國以外居住6個月或以上，會被視為「非居民」業主，需要向「英國稅務海關總署」Her Majesty's Revenue and Customs（HMRC）申報。無論如何，業主每年都要就租金收入申報所得稅。減去個人免稅額後，基本稅率為20%，租金收入越高，稅率越高。

如讀者有任何法律上的問題，歡迎到筆者Facebook專頁「蘇文傑律師」留言。想了解更多法律資訊，請參考YouTube「法律迷思」頻道。

 

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撰文 : 蘇文傑律師（Albert So） 客席法學教授、香港調解仲裁中心主席、財富承傳策劃協會主席、Old Bailey & Associates 首席法律顧問

欄名 : 法律迷思

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