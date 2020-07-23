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【新股IPO】君樂寶乳業擬來港上市 集資7億美元

股樓投資 16:57 2020/07/23

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消息人士指，君樂寶乳業有意在中港兩地上市，其中來港上市計劃集資至少7億美元，惟具體細節尚未落實。

相關新聞: 【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市　料上市估值達萬億

不過，對於是否在A股上市，有內地媒體指出，由於公司去年的實際控制人變更，要　3年後才能申請在A股上市。
君樂寶乳業創立於1995年，業務範圍包括嬰幼兒奶粉、低溫液態奶、常溫液態奶、牧業四大板塊，在河北、河南、江蘇、吉林等地建有20個生產工廠、13個現代化大型牧場，銷售市場覆蓋全國。

相關文章: 2020年中國新經濟獨角獸200強 頭5位阿里系穩佔3席

去年7月，蒙牛乳業(02319)將君樂寶51%股份，以逾40億元人民幣作價，出售予鵬海基金及君乾管理。

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撰文 : 張以正

蒙牛乳業（02319） IPO 香港股票

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