【新冠肺炎】全球供應鏈重組　報告：料中東歐國家供應鏈將佔更高份額

▲ 信用保險機構科法斯最新報告指出，疫情可能會為中東歐 (CEE) 國家帶來機遇，使其在全球供應鏈中佔據更高的份額。(法新社圖片)

新冠肺炎疫情在歐洲蔓延之前，中國工廠的臨時停產一度使產品供應受到影響，不少供應鏈管理者可能會透過分散供應鏈來降低這種風險。

信用保險機構科法斯（coface)最新報告指出，經此一疫下，儘管中國不會失去全球供應商的主導地位，但隨著供應端的多元化，疫情可能會為中東歐 (CEE) 國家帶來機遇，使其在全球供應鏈中佔據更高的份額。

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中東歐國家有何生產優勢？

事實上，大多數中東歐國家在2004年已加入歐盟，其對外貿易和供應鏈參與程度近年來均有提高。該研究報告指出，中東歐國家自身擁有不少優勢，包括勞動力曾受教育、地理位置接近西歐、人工成本低、基礎設施相對完善、商業環境穩定。但是，與西歐相比，以較低的勞動力成本進行競爭仍不足夠，而中東歐地區則透過廣泛使用自動化技術和機器人，使其生產力大大提高。

報告同時指出，目前中東歐國家已吸引多個生產行業的投資，除了汽車業是該地區的支柱產業外，還包括機械、化工、電氣和電子設備的製造，以及運輸和倉儲行業，即使不同行業之供應鏈轉移生產，該地區亦可以迅速適應需求。另一方面，新機遇更包括數位化支撐下的服務外包，以及巨大的資訊通信技術 (ICT) 人才庫。

然而，為爭取有利地位，該地區仍需要注入新的投資，特別是在自動化和數位化領域，方可更進一步。

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責任編輯：蘇穎琪