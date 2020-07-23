【港股追蹤】天氣熱辣辣　連大行都睇好呢個板塊

昨日適逢是24節氣中的大暑，在傳統上是全日最熱的一天，天氣炎熱，自然要消暑，相關內需股，特別是啤酒股，近期炒得火熱。三大啤酒股今日全綫上升，其中青島啤酒（00168）及華潤啤酒（00291）均升超過6%，前者收報70.35元，升6.2%，後者收報52.75元，同樣升6.2%，連一直大落後的百威亞太（01876），今日亦升接近3%，收報24.2元。

大行亦紛紛發表報告為啤酒股護航，高盛報告指，內地啤酒業第二季出現強勁復甦，需求增加，銷售渠道有作出補貨，故上調行業今年至2022年每股盈利，該行睇好華潤啤油及百威，給予兩隻股份「買入」評級，目標價分別為53元及26元。

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花旗則對華潤啤酒睇得更牛，認為股份屬內地日常消費行業的首選股，該行預期公司第二季銷售可望錄得低雙位數增長，表現勝過同業，受惠於高毛利率的喜力業務貢獻，故上調對公司的目標價，由46.91元，大幅提升至60.8元，以今日收市價計，仍有逾10%潛在升幅。

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