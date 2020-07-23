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【第三波疫情】疫情載客量跌 九巴申請調整服務班次

環球政經 16:00 2020/07/23

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受第三波疫情影響，各類公共交通工具載客量下跌。九巴車務策劃部主管梁領彥表示，預計跌勢持續，將向運輸署申請削減班次。九巴將採取一系列加強防疫措施，為全線九巴及龍運巴士，作新一輪醫療級消毒，預計八月完成有關措施。

梁領彥表示，疫情下九巴大部分路線載客量下跌三成，部分路線更下跌一半。他預計未來跌勢會持續，故此會向運輸署申請，調整晚上九點後及部分日間載客量較少的服務班次。他預料調整後各班次將延長不超過十分鐘，而繁忙時間則不超過五分鐘，整體候車時間不超過三十分鐘一班。

相關閱讀：【第三波疫情】九巴宣布下周一起 削減晚上9時後班次

另外，九巴及龍運巴士與香港科技大學及科研實驗室合作，利用「長效智能殺菌塗層技術」，為全線四千三百輛巴士進行醫療級消毒。香港科技大學環境及可持續發展部客座教授關繼祖博士指，消毒劑可有效消滅99.9％的細菌和病毒，塗層在使用三星期後，仍能殺滅九成七以上的抗藥性金黃葡萄球菌，而且對環境和人體無害，即使巴士每天作恆常清潔亦能持續二十星期。車廂亦會放置酒精搓手液，期望八月完成有關措施。

早於三月九巴指會改裝二百輛雙層巴士的車窗。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示表示，車窗已完成改裝，未來九巴新購置的雙層巴士，亦會有通風窗。

日前政府強制市民在公共交通工具及車站須配戴口罩後，林指有零星乘客拒戴口罩的個案，若有乘客經屢次勸籲後仍拒戴口罩，會報警處理。

 

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撰文 : 國際組

九巴 疫情 運輸署

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