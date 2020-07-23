【人民幣】50億元國債超購近4倍 專家指反應遠勝預期

▲ 國家財政部今年首次在港推50億元國債，業界指面對中美關係惡化及人幣受壓，逆市反應不錯。

國家財政部今年首次在港推國債，在中美關係惡化及政治市陰霾下，今天（7月23日）打頭陣在港標售50億元（人民幣，下同）人債，接獲249.93億元申購額，超額認購3.99倍，業界普遍認為反應遠勝預期。

觀乎對上一次登場的同類產品，是去年11月27日，財政部在港推兩年及5年期國債，總額也是50億元，當時共獲197.795億元認購，超購不過是2.96倍；反觀今天在人幣一度甚波動及受壓下，投標成績仍較去年底好。上商研究部主管林俊泓認為，現時內地在岸市場的兩年期債，票息約為2.4厘，5年期約為2.7厘；而離岸點心債的息率稍低於在岸水平，但因過去一段時間欠缺供應，因而新近發債仍吸引不少買家，逆市錄得不錯的反應。

雖然今次的中標息率創過去3年新低，如兩年期為2.1厘，5年是2.2厘；惟專家以今年在疫市下首推國債，適逢外圍風雨飄搖，反應已較預期好，畢竟中美關係趨緊張，人民幣離岸價於昨午亞洲收盤後突急挫400點子，再失守七算關；今天續甚反覆。而今次國債的票面息率皆逾兩厘或以上，較同期美債息差高逾一厘，故在息差優勢下獲超購。

而參考過往的成績，去年推售的兩年期債，中標票息為2.95厘；5年期更達3.03厘。至於較早前、如2017年出爐的5年債，票息更刷逾4厘的新高。然而，星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，今年經歷黑天鵝的世紀疫情，在全球零息抗疫救市下，境外發行的點心債，逾兩厘的人債息已具賣點，料滙息總回報約3厘。

受惠美元轉弱，以及憧憬內地經濟見底緩升，人民幣在岸價兌美元近期一度升穿七算，而外資大行亦上調年底目標價預測，花旗從6.94微升至6.92，暫為市面最牛預估。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧料，在岸價預計於未來3個月高見6.95，年底更有望重上6.92，較現滙6.9948水平，呈約1.1%的潛在升幅，主因是美滙指數走弱等。

國家財政部擬在港共推總值150億元的國債，頭炮是今天先向機構大戶標售50億元，透過金管局旗下的中央結算系統（CMU）債券投標平台進行競價投標，並於7月27日交收。

財政司司長陳茂波上周指，歡迎財政部連續12年在港發行國債，相信有助鞏固香港人民幣業務樞紐的地位。

陳茂波表示，財政部在港發債，充分展示中央政府大力支持香港進一步鞏固作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，有助促進香港債券市場的長足發展。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪